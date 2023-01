EVSİD dünyanın mutfağına ‘Made in Türkiye’ ile girecek

Takip Et

Fikret ÇENGEL

Ev ve mutfak eşyaları sektörü yeni dönem rotasını, birim ihracat değeri ve 2023 yılı hedefini açıkladı. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, 2021’de ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatının yüzde 35 artış göstererek 3,4 milyar dolara ulaştığını, 2022 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen yılı 3,5 milyar dolar ile kapattıklarını söyledi. Özger; 2023’te 4 milyar dolarlık bir ihracat büyüklüğüne ulaşarak, yıl içinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklerle en büyük hedeflerinin dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ denince akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi olduğunu belirtti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörü yeni dönem hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Sektörün 2022 performansı ve 2023 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger; sektör olarak 2023 yılında gerçekleştirecekleri 9 farklı etkinlikte ülke markasının algısını biraz daha üst seviyeye çıkartmak ve dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” denince akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesini istediklerini belirtti.

184 ülkeye ihracat

2022’de enerji fiyatlarındaki yükselişin, TL bazlı maliyet artışlarının, Rusya-Ukrayna savaşı, Mısır ve Cezayir’de yaşanılan sıkıntıların ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Özger, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerine yönelik talebin arttığı dönemde dolar cinsinden fiyatlarını yukarıya çekmek durumunda kaldıklarını ve bazı pazarlarda kayıplar yaşadıklarını söyledi.

Türk üreticiler olarak 2022 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen üretime devam ettiklerini ve ürün gruplarına bakıldığında porselen, seramik, plastik cam gibi enerji yoğun gruplarda ihracatın sektör geneline göre daha fazla arttığını ifade eden Özger; sektörün 184 ülkeye ihracat yaptığını, ilk 10 ihracat pazarının toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 49 olduğunu ve en önemli ihracat pazarının ise yüzde 55 ile Avrupa olduğunu kaydetti.

Net ihracatta dünya ikincisi

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün Çin, Almanya, İtalya, Hollanda ve ABD’nin ardından değer bazında ihracatta 6. sırada olduğunu vurgulayan Özger, “Net ihracat yani bu saydığımız ülkelerin ithalatlarını çıkarttığımızda yapılan sıralamada Çin’in ardından 2. sırayı alıyoruz.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin çok ciddi bir üretici konumunda olduğunu vurgulayan Özger, “Birim ihracat değerimiz pandemi öncesinde 3,2 dolar/kg’dı. Bugün 3.7 dolar/ kg seviyesine ulaştık ve 2023 yılında 4 dolar/kg’yi aşmayı hedefliyoruz. Hacimsel büyüklük olarak ise 2023 yılında 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Made in Türkiye vurgusu

EVSİD olarak 2023 yılında 9 tane organizasyon yapacaklarını aktaran Özger; etkinliklere Mart ayında Avrupa’da Invitation Only ile start vereceklerini, sonrasında Balkanlar’a ihracata yeni başlayan firmaları götürerek onları ısındırmak istediklerini ifade etti. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul’daki Invitation Only programını daha da büyüterek Haliç Kongre Merkezi’nde 150 satın almacıyı Türkiye›ye getirmeyi planladıklarını söyleyen Özger; 11-16 Haziran’da Mexico City’de, 9-14 Temmuz’da Tokyo Seul’da, 13- 16 Ağustos’ta Kazakistan’da EVSİD Connect ikili iş görüşmeleri etkinliklerini, 3-8 Eylül tarihleri arasında ise Şili Santiago’da Invitation Only Latam organizasyonu gerçekleştireceklerini belirtti.

EVSİD olarak gerçekleştirilecek tüm etkinliklerle ülke markası algısını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Talha Özger, “Dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” denince akla mutfak eşyaları sektörü gelsin istiyoruz. Bu doğrultuda öncelikle ülke markamızı öne çıkartıp sonra da kendi markalarımıza yatırım yapmak istiyoruz. Markalaşma alanında çok ciddi çalışmalar yapan, yol kat eden firmalarımız var. Yakın zamanda başlayacak UrGe projemiz kapsamında da markalaşma, endüstriyel tasarım, ambalaj tasarımı konularında danışmanlık alacağız. Bu proje devlet tarafından yüzde 75 destekli olacak. Fuarlarda sektör olarak ülke markamızı ön plana çıkarmak için bir yol haritası çıkaracağız.” şeklinde açıklama yaptı.

İhracat artışına navlun engeli

Sanayiciler olarak enerji, doğal gaz ve lojistik maliyetlerinin en büyük sıkıntılar arasında yer aldığına dikkat çeken EVSİD Başkanı Talha Özger, ihracatta rekabetçi olabilmek için navlun fiyatlarıyla ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini ve Marmara Bölgesi dışında üretim yapan firmalar için Organize Sanayi Bölgeleri’ne raylı sistemin getirilmesini talep ettiklerini kaydetti. Özger, “Organize Sanayi Bölgesi’nden raylı sistemin geçmesi ve firmaların konteynerini direkt limana indirmesi büyük avantaj sağlayacak. Firmalar böylece makineye, ham madde alımına, farklı işlere yatırım yapabilme esnekliği kazanmış olacak.” dedi. Özgener, " Firmalarımız gastronomiye özel ürünler üretmeye başlıyor. Bugün televizyonlarda yayınlanan yemek programları bizim sektörümüze de olumlu katkılar sağlıyor. Kullanıcılarda orada gördüğü tencereyi istiyor” dedi.