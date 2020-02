EVSİD, pazarda daha ‘aktif’ olacak!

27 Şubat 2020

Barış SEDEF

İSTANBUL - Türkiye’de ev ve mutfak eşyaları alanında yapılan ihracatın kilogram değeri yaklaşık 3,20 dolar seviyelerinde. Sektörün global pazardaki toplam potansiyeli ise 110 milyar doları gördü. Bu kapsamda Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), pastadan daha fazla pay alabilmek adına 2020’de B2B görüşmelerine odaklanırken bir yandan da sektördeki yapısal sorunların çözülmesi hususunda destek bekliyor.

Invitation Only 3-6 Haziran'da DÜNYA Gazetesi yazarları Rüştü Bozkurt, Şeref Oğuz ve Vahap Munyar’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, 2019 yılında Türk üreticileri, 80 ülkeden 250 alıcı ile bir araya getirdiklerine işaret ederek, “2020’de dört yurtdışı pazarlama faaliyeti, bir Invitation Only İstanbul etkinliği, iki yurtdışı fuar katılımı, beş eğitim/danışmanlık faaliyeti ve bir de kongre düzenleyeceğiz. Invitation Only İstanbul bizim yüz akı projelerimizden. Bu organizasyonumuzun bu yıl dördüncüsünü 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Organizasyonumuzda 60 Türk katılımcı firmamız olacak, 50 ülke ve 90 satın almacıyı Türkiye’de ağırlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtdışı pazarda rekaberliğin (Rekabet ve beraberlik) önemine değinen Önder, yurtdışında kolektif bir şekilde hareket etmenin üyelerine önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Özellikle Kanada’nın mutfak eşyaları alanında ithalatının yüzde 55’lik kısmını Çin’den karşıladığını belirten Önder, “Kanada’da iki bölgede, Montreal ve Toronto’da B2B iş görüşmeleri yapacağız. Bu kapsamda toplamda 35 firma ile 280 iş görüşmesini hedefliyoruz” dedi.

İhracatta bilinirlik önemli

Toplantıya katılan Titiz Plastik Firma Sahibi Oğuzhan Durmuş, uzak pazarlara kolektif bir şekilde hareket ederek atılım yapmanın kendileri için itici bir güç olduğuna işaret ederek, “Özellikle Güney Amerika bölgesine faaliyetlerimizi artırma konusundaki çabalarımız devam ediyor. Bu bölge bizim için ciddi bir pazar. Biz bu bölgelere kolektif bir şekilde gittiğimiz zaman daha etkin bir konumda yer alıyoruz” dedi. Ülke olarak bilinirliğin ihracat yapılan bölgede önemli olduğunu kaydeden Durmuş, “Bu alanda her sektörde devlet çeşitli eylem planları yapmalı. Bu durum bize de belirli alanlarda fiyat avantajı sağlayacaktır. Şu anda biz kolektif olarak yaptığımız çalışmalarla kendi sektörümüzde ülke imajını iyi tanıttık ve bunun meyvelerini yiyoruz” dedi.

Hammaddeye ağır vergi

EVSİD’le çalışmalara başlamadan önce pişirme grubu ürünlerinin yüzde 80’lik kısmının Ortadoğu ülkelerine satıldığını anımsatan OMS Paslanmaz Mutfak Araçları Firma Sahibi Talha Özger, “Biz bu organizasyonla Güney Amerika’dan ekvatora kadar mal satmaya başladık. Özellikle sektörü ele aldığımız zaman genç neslin sanayiye entegre olması gerekiyor” diye konuştu. Diğer taraftan sektördeki en büyük sorunun hammadde tedariki alanında yaşandığını ifade eden Özger, “Paslanmaz çelik üretiminin olmaması bizim maliyetlerimizin artışındaki temel nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca ithal ettiğimiz ürüne yüzde 12 ek vergi ödüyoruz. Bu ücreti Türkiye’de üretimi olmayan bir hammadde için veriyoruz”

Teşviklerin niteliği

Pazar belirleme konusunda ithalat ve ihracat dengelerini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Albayrak Melamin Plastik Firma Sahibi Mustafa Kemal Albayrak, “Bu pazarlara yönelerek hem sektörün hem de ülkemizin katma değerinin artırıyoruz. Invitation Only bizim yakaladığımız ivmede kritik bir yere sahip. Buna ülkemizin sahip çıkması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Albayrak, ”Düşük teknolojili ve yüksek teknolojili ürün yapan firmalara verilen teşviklerde dengelenmenin gözetilmesi gerekiyor. Yani teşvikler daha nitelikli hale getirilmeli” şeklinde konuştu.

Hurda ürünün iadesi

Alkoy Mutfak Eşyaları Firma Sahibi Mecit Şahin, sektörde denetimleri yapan kişilerin daha nitelikli olması gerektiğine dikkat çekerek, mevcut durumdan dolayı firmaların ciddi kayıplar yaşadığını söyledi. Bankaların kredi dağılımında sektörel olarak daha dengeli olması gerektiğini söyleyen Şahin şunları kaydetti:

“Özellikle sanayicilere daha fazla teşvik verilmeli. Diğer taraftan devletin belirlediği kriterler doğrultusunda almış olduğumuz hurda ürünü işleyerek ihraç edilebilir hale getiriyoruz. Ancak bu ürünü sattığımız zaman vergi iadesine yönelik herhangi bir sürecin işlemediğini görüyoruz. Vergi dairelerinde denetim yapılıyorsa sıfır vergisi olan bir ürünü alıp ihracata yönelik bir ürün haline getiriyorsak bu alanda da denetimin yapılması ve vergi iadesinin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet burada denetimsizlik konusuna daha fazla önem verilmeli.”

Sektörde acil çözüm bekleyen üç sorun belirlenmeli



DÜNYA Gazetesi yazarları Rüştü Bozkurt, Şeref Oğuz ve Vahap Munyar’ın da katıldığı toplantıda şu öneriler öne çıktı:



- Gidilen ülkelerde o bölgenin konjonktürüne göre hareket etmek ve dikey yönde büyüme ivmesi göstermek.



- Ürünlerin maliyet ve kâr konusunda başa baş noktalarını iyi analiz etmek.



- Faaliyet gösterilmesi planlanan ülkelerdeki tüketim kalıplarını bilerek o yönde üretim yapmak.



- Nicelikten, nitelik süreçlerine geçiş yapmak.



- Sektörle ilgili iyi bir envantere sahip olmak.



- Düşük ve orta teknolojili ürünlere ‘Neden daha fazla teşvik verilmeli’ olgusunun altı doldurulmalı.



- Proje alandaki teşvik stratejileri sektör tarafından çalışılmalı.



- Hammadde temini konusunda ilgili sektörler ortak bir paydada buluşmalı.



- Sektörde acil çözüm beklenen üç sorun belirlenmeli ve adımların bu yönde atılması sağlanmalı.

Vergi dilimi düşürülmeli



Mutfak eşyaları sektörünün spesifik bir alan olduğunu kaydeden Mercanlar Mutfak Eşyaları Genel Müdürü Yardımcısı Cenk Albayrak, “Buna bağlık olarak teşviklerin de bu bağlamda verilmesi gerekiyor. Ülkeye giren hammadde girdilerinde vergi dilimlerinin düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Türkiye’yi daha iyi tanıtma konusuna önem vermeliyiz” dedi. Albayrak, uzun dönemde sektöre finansman anlamında çeşitli destelerin verilmesi gerektiğini ifade ederek, bu desteklerin sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.



Enerji zamları adil olmalı



Casteroli Ev Gereçleri Firma Ortaklarında Beyhan Baycar, enerji girdileri ve maliyetler konusundaki zamların daha adil bir şekilde yapılmasının sektöre olumlu yönde katkı sağlayacağını dile getirerek şunları kaydetti: “Mesken elektriği ile sanayi elektriğine yapılan zamlar arasında ciddi farklar var. Diğer taraftan teşviklerin sektörlerin başarılarına göre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta ölçekli firmalarımıza verilen teşvikler daha fazla artmalı.”