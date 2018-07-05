Eximbank faiz swapı işlemlerine başlıyor

05 Temmuz 2018

Türk Eximbank, gelecek haftadan itibaren ihracatçıları faiz riskine karşı korumak için dolar, euro ve yoğun işlem gören diğer para birimlerinde faiz swapı işlemlerine başlayacak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işlemlerin değişken ve sabit faizleri kapsayacağı ifade edildi.

Açıklamada euro cinsi faiz oranlarının düşük seviyelerde olduğu ifade edilerek, "Bu seviyelerden uzun vadeli değişken faizli borçlarını sabit faize dönüştürmeyi düşünen ihracatçılar açısından konjonktür uygun görünmektedir" denildi.

Faiz takası hizmeti almak isteyen ihracatçıların bankada firma bilgilerinin kayıtlı olması, türev işlem limitinin tahsis edilmesi ve gerekli teminatların verilmiş olması gerekecek.

Faiz swapı işlemleri 9 Temmuz'da başlayacak.

Kaynak: Reuters