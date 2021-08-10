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Eximbank, yeni tahvil ihracına hazırlanıyor

Türk Eximbank, yurt dışında 1 milyar dolara kadar tahvil satışı planlıyor. Kurum, haziran ayında 750 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmişti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Eximbank, yurt dışında azami toplam 1 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihraç etmek için SPK ve BDDK'ya başvuracak.

Kurumdan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da  herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit  ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları  yapılması ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin  gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil  ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda  bulunulması planlanmaktadır."

Türk Eximbank, haziran ayı sonunda uluslararası sermaye piyasalarından 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında yeni tahvil ihracı yaptığını duyurmuştu.