Eximbank, yeni tahvil ihracına hazırlanıyor

Türk Eximbank, yurt dışında azami toplam 1 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihraç etmek için SPK ve BDDK'ya başvuracak.

Kurumdan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır."

Türk Eximbank, haziran ayı sonunda uluslararası sermaye piyasalarından 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında yeni tahvil ihracı yaptığını duyurmuştu.