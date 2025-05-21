Eximbank’ın 1 milyar dolarlık kredisine Bakan Bolat’tan değerlendirme: Yeşil ihracat ve kadın KOBİ’lere odaklanılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank’ın 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bolat, Türk Eximbank’ın bugüne kadarki en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bankayı tebrik etti.

Kredi anlaşması, MUFG Bank Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey’in koordinatörlüğünde, sürdürülebilirlik eşgüdümünde MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation tarafından sağlandı.

Bakan Bolat açıklamasında, söz konusu kaynağın kullanım alanına dikkat çekti.

“Bu önemli kaynağın, Türk Eximbank tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir” ifadelerini kullanan Bolat, ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak bu adımın stratejik önem taşıdığını belirtti.

Bolat ayrıca, 2025’in başından bu yana toplam 3,9 milyar dolarlık uluslararası kaynağın ihracatçıların finansman ihtiyaçları doğrultusunda etkin biçimde kullanılmaya devam edildiğini aktardı.