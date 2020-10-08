Eximbank'ın ihracat kredileri ve alacak sigortası programları tanıtıldı

08 Ekim 2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Eximbank'ın ihracata en büyük desteği veren kuruluş olduğunu belirterek, "İhracatın çok daha önemli hale geldiği bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun çalışmamız ve sunduğu ürünleri daha iyi bilip kullanmamız lazım" dedi.

Eximbank'ın ihracat kredileri ve alacak sigortası programlarına ilişkin bilgilendirme webinarı (web tabanlı seminer) düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, telekonferansla katıldığı programdaki konuşmasında, geçen ay gerçekleştirilen webinarın büyük ilgi gördüğünü ve geniş katılım sağlandığını söyledi.

Türk Eximbank'ın, ihracata en büyük desteği veren kuruluş olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"İhracatın çok daha önemli hale geldiği bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun çalışmamız ve sunduğu ürünleri daha iyi bilip kullanmamız lazım. Ayrıca sahada ve uygulamada sıkıntılar yaşanıyorsa, bunları da burada görüşüp ve birlikte çözüm aramamız gerekiyor."

İhracatçı firmalara 9 ayda 33,7 milyar dolar destek sağlandı

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de eylül sonu itibarıyla ihracatçı firmalara 22,2 milyar dolarlık ihracat destek kredisi, 11,5 milyar dolarlık da alacak sigortası desteği sağladıklarını söyledi.

Böylece söz konusu dönemde toplam 33,7 milyar dolar destek verdiklerini, destek tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını ifade eden Güney, ihracat kredisi desteğindeki artışın da yüzde 12'yi bulduğunu dile getirdi.

Güney, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat yapan 90 bin firma bulunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Türk Eximbank imkanlarından yararlanan firmalar bunun üçte biri kadar. İhracat yapan firmalarımız ürün ve imkanlarımızdan haberdar değiller. Bu talep oluşmuyorsa bu konuda ciddi bir bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu webinarlar bu hususlarda çok önemli. Bu yönde stratejik bir dönüşüm çalışması başlattık. TİM üzerinden ihracatçılarımıza bir anket indirdik. Bu da gelecek stratejimizi belirlemede önemli bir girdi teşkil ediyor. TİM üyesi olan firmalarımızdan, varsa bu anketi doldurmalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA