Eximbank'ın yeniden yapılandırılması gündemde

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eximbank'ın yeniden yapılandırılmasının ve güçlendirilmesinin gündemlerinde olduğunu belirtti.

Bakan Muş, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." dedi.

Muş, dün yaptığı açıklamada, bugüne kadar hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracatçı haline getirmek için Eximbank ile çalışma yürüttüklerini söylemişti.

“İhracatçı için yeni bir müjde açıklamak istiyorum” diyen Muş, “İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandırdığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarmış bulunmaktayız” ifadelerini kullanmıştı.

Muş, bu limit artırımıyla özellikle KOBİ’lere yönelik reeskont kredilerinin kullanımının yaygınlaştırılacağını da sözlerine eklemişti.