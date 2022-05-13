Eximbank’tan günlük 100 milyon dolar

Canan SAKARYA

Eximbank kredilerinde son dönemde günlük 100 milyon dolarlık limite ulaştı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İhracatı Geliştirme (İGE) Anonim Şirketinde ticari bankaların yüzde 20 pay alması için Bankalar Birliği ile görüştüklerini açıkladı. Turagay, İGE AŞ’nin doğrudan doğruya ihracatı destekleyen, ihracatta özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıran bir kefalet kurumu olmasını hedeflediklerini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi. Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında İhracatı Geliştirme AŞ’ye ilişkin de açıklamalarda bulunan Turagay, İGE AŞ’de yüzde 95 ihracatçı birlikleri ve TİM, yüzde 5 Eximbank ortaklığı bulunduğunu hatırlatarak, 1 milyar 461 milyon TL’lik bir öz sermayesi bulunduğunu söyledi. Turagay, bu öz sermaye ile kullandırılabilecek kredinin 23 -24 milyar TL civarında olduğunu belirterek, Hazine garantisi alacaklarını böylece 23-24 milyar TL’ de buradan ilave bir kredi kullandırma imkânı olacağını kaydetti. Turagay, şunları söyledi: “Bankalar Birliğiyle toplantı yaptık, ticari bankaların da bu sistem içerisinde yer almasını istiyoruz. Yani sermaye yapısı içerisinde yüzde 20 kadar bir pay da ticari bankalarımıza ait olacak. Öyle bir kurumsal yapıya kavuşturmak istiyoruz ki İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi önümüzdeki yıllarda da kurumsallaşmış, profesyonelliği herkes tarafından kabul edilmiş, doğrudan doğruya ihracatı destekleyen ve ihracatta özellikle KOBİ’lerimizin finansmana erişmede yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldıran temel bir kefalet kurumu olsun. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor.”

15,8 milyar dolar kredi verildi

Eximbank kredilerine ilişkin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Turagay, sene başında sıkıntı yaşanılan sıkıntını aşılması ve Eximbank kredilerinin son dönemde günlük 100 milyon dolarlık limite ulaştığını söyledi. Turagay, “Geçen yılla karşılaştırdığınızda bugüne kadar kullandırdığımız krediler 15,8 milyar dolar. Bunun 7,2 milyar doları kredi, 8,7 milyar doları sigorta programı. Kredili müşteri sayımız 10 bin 953’ten 11 bin 323’e, sigorta kapsamındaki müşteri sayısı da 5 bin 484’ten 5 bin 727’ye çıkmış durumda ve bunların yüzde 84’ü de KOBİ” dedi.

Turagay, Eximbank ve İGE’de yaptıkları programlarla katma değeri yüksek, ileri teknoloji sektörleri önceliklendirdiklerini söyledi.

TİM'de yönetim kurulu ve başkanvekili sayısı artırıldı

Yasa teklifi nin Komisyondaki görüşmelerinde kabul edilen önergeyle teklife yeni bir madde eklenerek, TİM yönetim kurulu, TİM başkanı ve sektörler konseyinin asil üyeleri arasından dört yıl için seçtiği yönetim kurulu üye sayısı 12’den 15’e, başkanvekili sayısı ise 3’ten 5’e çıkarıldı. TİM faaliyetlerindeki genişlemeyle doğru orantılı olarak, yürütülen işlerin yanı sıra temsil ve organizasyon katılımlarında meydana gelen artış, bünyesinde faaliyet gösteren sektörlerin yönetim kurulunda daha etkin ve çoğulcu şekilde temsil edilmesi ile karar alma süreçlerinin daha çoğulcu bir anlayışla yürütülmesi için yönetim kurulu üye ve başkanvekili sayısının artırılmasına ihtiyaç bulunduğu kaydedildi.