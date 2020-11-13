Eximbank'tan ihracatçılara 561 milyon dolarlık finansman

ANKARA(DÜNYA)



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank’ın ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını söyledi. Pekcan, bu kredinin ihracatçıların ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’lerin finansmana erişimi açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.



Pekcan’ın verdiği bilgilere göre, Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397.9 milyon Euro ve 99.8 milyon dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolarlık sendikasyon sağlandı.



Kredinin maliyetinin en yüksek tutarla katılan bankalar için Euro diliminde 6 aylık Euribor+%2,50 ve dolar diliminde 6 aylık Libor+%2,75 olduğunu belirten Ruhsar Pekcan, krediye; Avrupa, Uzak Doğu, Körfez bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katılım sağladığını kaydetti.



Pekcan, bu kredinin kredinin ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu bildirdi.



Eximbank’ın sendikasyon işlemi dahil yılbaşından bu yana 2.5 milyar dolarlık fon kaynağının ihracatçıların hizmetine sunulduğu bilgisini veren Pekcan, “Ekonomik büyümeye etki edecek katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon dolar daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.