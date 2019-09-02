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Eximbank’tan yurtdışında müteahhidi koruyacak sigorta

Dünyayı inşa eden Türk müteahhitlerin, yeni pazarlara daha cesur açılmaları için Eximbank’tan yeni bir ürün geliyor. Bu sayede müteahhitler, politik riski olan ülkeler için alacak sigortası yaptırabilecek.

Eximbank’tan yurtdışında müteahhidi koruyacak sigorta
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