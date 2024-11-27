Exxen, TV8 ve S Sport'a yasadışı bahis reklamı cezası

Karadağ-Türkiye maçı ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasadışı bahis reklamlarının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

Leganes-Real Madrid karşılaşmasını yayınlayan S Sport'a da 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlalden üst sınırdan para cezası verildi.

Yasadışı bahse teşvikten soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Dizilere yaptırım

Üst Kurul ayrıca "Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirerek, diziye yayın durdurma, Kanal D'ye ise üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi de kadına yönelik şiddet sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü.

Haber kanallarına da ceza kesildi

SZC'nün "Arena" programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki iddialarına ilişkin de yaptırım uygulandı.

Halk TV'ye ise "Rota" yayınında MHP liderine ve yönetimine yönelik iddialar nedeniyle müeyyide uygulandı.