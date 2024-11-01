ExxonMobil ve Chevron'un üçüncü çeyrek verileri açıklandı

ABD'li enerji şirketlerinin kârı üçüncü çeyrekte azaldı. ExxonMobil'in net kârı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 azalışla 8,6 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,1 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

Enerji devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,25 dolar olan hisse başına net kârı da bu yılın aynı döneminde 1,92 dolara geriledi. Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 90 milyar dolar olarak hesaplandı. ExxonMobil'in geliri geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar olmuştu. ExxonMobil'in karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken geliri beklentilerin altında kaldı.

Chevron'un kârı beklentilerin üzerinde

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un net kârı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 azalarak 4,5 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,5 milyar dolarlık kâr bildirmişti.

Chevron'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,48 dolar olan hisse başına net kârı bu yılın aynı döneminde 2,48 dolara indi. Şirketin geliri ise üçüncü çeyrekte 50,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Chevron'un geliri geçen yılın aynı döneminde 54,1 milyar dolar olmuştu. Chevron'un kârı ve geliri, bu dönemde kaydedilen düşüşe rağmen piyasa beklentilerini geride bıraktı.