EY: Birleşme ve satın almalar bu yıl 10 milyar doları aşacak

Ernst & Young (EY) Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl hazırladığı ve bu yıl 19.’sunu yayınladığı Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2020 Raporu’nu online basın toplantısı ile açıkladı. Rapora göre, işlem değeri açıklanan 89 birleşme ve satın alma işleminin toplam değeri, 2019 yılına göre yüzde 153 artarak 6.9 milyar dolara ulaştı. Değeri açıklanmamış 120 işlem de dâhil edildiğinde toplam hacmin yaklaşık 9 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor. EY Türkiye’ye göre, bu artışın arkasındaki ana etken olarak kamu tarafında Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) gerçekleştirdiği işlemler ile özel sektörde bilişim sektörü kaynaklı işlemler yer aldı.

Halka arzlar oldukça artacak

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç, yabancı yatırımcıların işlem hacminin COVID-19 salgınına rağmen artış gösterdiğine vurgu yaparak, “Yabancı yatırımcıların Türkiye odaklı gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2020 yılında 3 milyar doların biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Bu rakam, geçen seneye oranla artış gösterirken, toplam büyüklük içerisinde yüzde 45 ile son 5 yılın en düşük seviyesini temsil ediyor. Oranın düşmesindeki ana etken, yabancı yatırımların azalmasından çok, TVF bünyesinde gerçekleştirilen işlemler” açıklamasında bulundu. Koç, bu yıl birleşme ve satın almaların yanı sıra bu yılın ilk aylarında irili ufaklı birçok halka arzın da görüleceğini aktardı.

Düşük faiz yatırımı cazip kılıyor

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da bu yıla ilişkin beklentiler konusunda tedbirli bir iyimserliğin hakim olduğunu belirterek, “Salgının yavaşlaması ile özellikle sınır ötesi satın alma işlemlerinin ivmelenmesini bekliyoruz. Sınır ötesi işlemleri cazip kılacak bir başka faktör de uluslararası piyasalardaki düşük faiz ortamı ve bol likidite nedeniyle finansman olanaklarının açık olmasıdır. Yabancı şirketler düşük bir öz kaynak ve düşük maliyetli borçla yüksek büyüme sağlayan gelişmekte olan ülkelerdeki varlıkları kolaylıkla satın alabilecekler” dedi. Rapora göre, 2021yılında şirket birleşme ve devralmalar, gerek işlem adedi gerekse işlem hacmi olarak 2020 yılının üzerinde olacak ve kamu sektörü ve büyük ölçekli özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak toplam büyüklük 10 milyar doları aşacak. Ayrıca, salgın nedeniyle baskı altında kalan ulaştırma, turizm ve perakende sektörlerinde yaşanabilecek hızlı bir toparlanma ile bu sektörlerdeki şirketlere olan ilginin tekrar canlanması da beklentiler arasında yer alıyor.