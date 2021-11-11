E&Y Türkiye: Yeni finansman arayan şirketlerin sayısı arttı

Ernst&Young (E&Y) Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı Orçun Makal, yeni finansman arayan ve sıfırdan yatırım yapmaya çalışan yerli yabancı firmalarının sayısının son aylarda oldukça arttığını ve bu yatırımların 30-40 milyon dolarlık büyüklükte olduğunu söyledi.

Makal, bu şirketlerin sayısının son 3-4 ayda belirgin şekilde arttığını ifade etti.

EY Türkiye'nin "Finansal Yeniden Yapılandırma" konulu basın toplantısında konuşan Makal, önümüzdeki dönemde büyük kredi yapılandırmaları ise beklemediklerini kaydederek, yeniden yapılandırmaların hızının yavaşlamaya başladığını ifade etti.

"Her şey olduğu gibi kabul edilmeyecek"

Dolar/TL'deki tarihi seviyelerin görülmesinin ardından borç yeniden yapılandırmalarının tekrar artırıp artırmayacağına yönelik soruya E&Y Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar da şu yanıtı verdi:

"(Yapılandırma hakkındaki) Kontrat tamamen çöpe atılıp tekrar başlamayacak ama değişiklikler olacaktır. Her şey eskiden olduğu gibi kabul edilip devam etmeyecektir. Yani sözleşme dediğimiz şeyler mutlaka olacak kontratlar çöpe atılmaz ama. Büyük yeniden yapılandırmalarda kurun etkisi öngörülüyor. Ama bu yan sözleşmeler de var."

Gürsoy Büyükavşar, ayrıca satın alma ve birleşme piyasasında da bir "yeniden doğuş" beklediklerini belirterek, "Ama büyük işlemler Türkiye'de yok, genelde küçük değerlerle ama adetsel olarak artmış şekilde gelişiyor" diye konuştu.