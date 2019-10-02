Eylül ayı dış ticaret rakamları açıklandı

02 Ekim 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, TİM’in açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerinin beşincisi olan “TİM Akdeniz Meclisi’ni düzenlediği Mersin’de açıkladı.

Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayan Bakan Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracat verilerinin geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Eylül ayında ithalat ise yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yükseldi

İlgili ayda dış ticaret açığı 2018 yılı Eylül ayındaki 1 milyar 929 milyon dolar seviyesinden, yüzde 5,77 oranında artarak 2 milyar 40 milyon dolara yükseldi.

TİM Başkanı İsmail Gülle: Başarılı seyir devam ediyor



2019 yılında küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatın öngördükleri gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirdiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti:



“Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz. Ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıyla, ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor."



"Sayın Bakanımız öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları rekorlara uygun zemin hazırlıyor. Bilhassa katma değerimiz ve fiyat – kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz. Firmalarımızın bu başarısını, hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz.”

9 aylık ihracat 132,5 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Ocak-eylül döneminde ihracat 132,5 milyar dolar, ithalat ise 153,9 milyar dolara ulaştı. Yılın 9 aylık döneminde dış ticaret açığı ise 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 3,57 oranında artış ile 170 milyar 774 milyon dolar, ithalat ise yüzde 17,45 oranında azalış ile 197 milyar 309 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 8,87 oranında azalarak 368 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,55 oldu.

Dış ticaret hacmi arttı

Eylül ayında dış ticaret hacmi, yüzde 0,62 artarak 30 milyar 915 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Eylül ayındaki 1 milyar 929 milyon dolar seviyesinden, yüzde 5,77 oranında artarak 2 milyar 40 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Eylül ayında yüzde 88,19 iken, 2019 yılı Eylül ayında 87,62 olarak gerçekleşti.

Eylül’de 1.392 firma ihracata başladı



Eylül ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Öncelikle, eylül ayında 1.392 firmamızın ihracata ‘Merhaba’ dedi. Mersin ilimizden de 23 firmamız, ilk kez ihracat ailemize katıldı. Firma özelinde bakıldığında, eylül ayı içerisinde toplam 38 bin 744 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

İhracatta Almanya, ithalatta ise Rusya zirvede

2019 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 275 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 56 milyon dolar) ve İtalya (847 milyon dolar) izliyor.

2019 yılı Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu (1 milyar 859 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 milyar 536 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 485 milyon dolar) izliyor.



Eylül 11,9 milyar gümrük vergisi tahsil edildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük İdareleri tarafından 2019 yılı Ağustos ayında 11 milyar 930 milyon TL, 2019 yılı Eylül ayında 11 milyar 889 milyon TL vergi tahsil edildi. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 432 milyar 685 milyon TL olup, Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 23,20 olarak gerçekleşti.

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