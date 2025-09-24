Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Enflasyon yıllık bazda gerilerken ağustos ayında yüzde 2,04 arttı. Ekim ayı yaklaşırken eylül ayının enflasyon rakamları merak ediliyor. Milyonlarca emekliyi, memuru ve çalışanı ilgilendiren bu rakamların tarihi araştırılmaya başlandı. Yavaş yavaş "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Enflasyon rakamlarının tarihi merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren oranların yüksek gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler sıkça başvurduğu soru ise "Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
OECD yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye'nin yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.