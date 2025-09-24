Enflasyon rakamlarının tarihi merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren oranların yüksek gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler sıkça başvurduğu soru ise "Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.

OECD yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye'nin yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.