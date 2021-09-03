Eylül ayı kira zam oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren eylül ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,12, yıllık bazda yüzde 19,25 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,78'lik artış gerçekleşti.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre eylül ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 15,78 olacak.

Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1158 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2316 liraya yükselecek.