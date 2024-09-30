Eylül ayı ve yıl sonu enflasyon beklentisi belli odu

Piyasa katılımcılarının eylül ayında enflayonun yüzde 50'nin altına gerileceğini düşünüyor.

Bloomberg HT'nin anketine göre; enflasyon beklentileri konusunda hane halkı ve reel sektörden daha iyimser olan piyasa katılımcıları eylülde yıllık enflasyonun yüzde 48,3 seviyesine geleceğini öngörüyor.

Piyasa katılımcılarınn aynı dönem için aylık enflasyon tahmini de yüzde 2,2 oldu.

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 51,97, aylık enflasyon ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşmişti.

Eylülde yıllık en düşük tahmin yüzde 47,4

Bloomberg HT'nin anketinde eylül enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 1,6 olurken en yüksek beklenti yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Yıllık olarak bakıldığında ise eylül için en yüksek enflasyon tahmini yüzde 49 olurken en düşük tahmin yüzde 47,4 seviyesine işaret etti.

2024 yıl sonu beklentisi

Anket katılımcıları 2024 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı.

Buna göre 21 kurumun 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 1 puan azalarak yüzde 42 oldu.

Böylece piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu tahmini olan yüzde 34-42 aralığının üst bandında gerçekleşmiş oldu.

Ekonomistlerin 2024 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini yüzde 45 olurken en düşük tahmin de yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti.