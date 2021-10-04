Eylül ayı zam şampiyonu kömür

Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda oldu. Bunu yüzde 26,08 ile salatalık, yüzde 25,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,1 ile balık, yüzde 10,49 ile elma takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kömür Ücreti 33,72 Kıvırcık 30,46 Servis Ücreti 29,52 Yurt Ücreti 28,3 Özel Üniversite Ücreti 24,25 Patlıcan 21,65 Sweatshirt (Erkek için) 20,06 Patates 18,81 Sweatshirt (Çocuk için) 18,55 Dolmalık Biber 18,29 Gazeteler 16,82 Odun Ücreti 16,76 Yumurta 16,51 Sweatshirt (Kadın için) 16,09 Domates 15,95 Sivri Biber 13,42 Kreş ve Gündüz Bakım Evleri 10,94 Genç Odası Takımı 10,9 Yatak Bazası 10,54 Kanepe 10,1



Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: