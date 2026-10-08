Eylül ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" bültenini yayımladı.

Enflasyondan arındırılmış verilere göre, aylık bazda en yüksek getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı.

Üç ve altı aylık dönemlerde brüt mevduat faizi zirveyi çekerken yıllık değerlendirmede ise külçe altın ilk sırada yer aldı.

Eylülde DİBS ve mevduat kazandırdı

DİBS'in aylık reel getirisi, yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre yüzde 1,40 oldu. Brüt mevduat faizi de aynı hesaplamalarda sırasıyla yüzde 0,96 ve yüzde 1,19 getiri sağladı.

Diğer yatırım araçları ise eylülü reel kayıpla tamamladı. Yİ-ÜFE'ye göre dolar yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 kaybettirdi.

TÜFE esas alındığında kayıp oranları dolarda yüzde 0,22, Euro'da yüzde 0,89, külçe altında yüzde 2,02 ve BIST 100'de yüzde 5,79 olarak hesaplandı. Böylece aylık bazda en fazla reel kayıp borsada yaşandı.

Üç ve altı aylık dönemlerde mevduat öne çıktı

Brüt mevduat faizi, üç aylık dönemde Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 3,42, TÜFE'ye göre yüzde 4,11 ile en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemin en fazla kaybettiren yatırım aracı BIST 100 oldu. Endeksteki reel kayıp, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 9,90, TÜFE'ye göre yüzde 9,29'a ulaştı.

Altı aylık değerlendirmede de mevduat liderliğini korudu. Brüt mevduat faizinin reel getirisi, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 1,60, TÜFE ile hesaplandığında yüzde 3,15 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en büyük reel kayıp ise külçe altında görüldü. Altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 16,99, TÜFE'ye göre yüzde 15,73 kaybettirdi.

Külçe altın yıllık getiride ilk sırada

Aylık ve altı aylık dönemlerdeki kaybına rağmen külçe altın, yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi sunan yatırım aracı oldu. Altının yıllık getirisi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 7,25, TÜFE'ye göre yüzde 5,30 olarak hesaplandı.

Yıllık bazda DİBS ve brüt mevduat faizi de yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Yİ-ÜFE'ye göre DİBS yüzde 5,85, mevduat yüzde 2,17 kazandırırken; TÜFE'ye göre bu oranlar sırasıyla yüzde 3,93 ve yüzde 0,32 oldu.

BIST 100, dolar ve Euro ise yıllık dönemde reel kayıp yaşattı. Yİ-ÜFE'ye göre BIST 100 yüzde 2,80, dolar yüzde 7,58 ve Euro yüzde 9,33 kaybettirdi. TÜFE'ye göre kayıplar borsada yüzde 4,56, dolarda yüzde 9,26 ve Euro'da yüzde 10,97 olarak gerçekleşti.