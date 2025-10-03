Eylül enflasyonu açıklandı: Memurlara 3. ayda enflasyon farkı kesinleşti! Memur ve emekli 2026'da ne kadar zam alacak?

6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. Eylül enflaysonun açıklanmasıyla memur maaş zamlarına ilişkin tablo daha da netleşmeye başladı.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre eylülde enflasyon aylık yüzde 3,23 olarak gerçekleşti.

Temmuz enflasyonu yüzde 2,06, Ağustos enflasyonu ise yüzde 2,04 olarak açıklanmıştı.

Eylül verisiyle birlikte 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 7,50 oldu. Böylece eylül enflasyonu ile memurun enflasyon farkı alacağı kesinleşti.

2026'da memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

7.Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurların eylül enflasyonu ile birlikte yüzde 2,38'lik enflasyon farkı oluştu.

8. Dönem Toplu Sözleşmesinde ise memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11 zam yapılmasına karar verilmişti. Oluşan enflasyon farkı ile memurların ocak ayındaki zammı güncel verilerle yüzde 13,65 olarak gerçekleşiyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu.

Ancak nihai zam oranları TÜİK'in ekim, kasım ve aralık enflasyonlarını açıklaması ile netleşecek.