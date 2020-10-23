Eylülde 10 bin 600 şirket kuruldu

23 Ekim 2020

Türkiye’de kurulan şirket sayısı yüzde 13,38, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,81 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,97 azaldı.

Diğer yandan, kapanan şirket sayısı eylülde yüzde 18,45, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,25, kapanan kooperatif sayısı yüzde 75 arttı.

Kurulan şirket sayılarındaki eylül ayı yıllık değişimleri, kurulan şirket sayısında yüzde 37,77 kurulan kooperatif sayısında yüzde 47,71 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 33,38 artış oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 26,18, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı, yüzde 22,62 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 64,71 arttı.

Yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında 22,84 kurulan kooperatif sayısında yüzde 32,82 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 34,76 artış görüldü.

Aynı dönemde, kapanan şirket sayısında yüzde 13,70 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,84 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 21,19 azaldı.

Kurulan şirketlerin yüzde 85,45’i limited şirket oldu

Eylül ayında kurulan toplam 10 bin 764 şirket ve kooperatifin yüzde 85,45’i limited şirket, yüzde 13,04’ü anonim şirket, yüzde 1,50’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07’si İstanbul, yüzde 10,09’u Ankara, yüzde 6,76’sı İzmir’de kurulmuştur.

Kurulan şirketlerin sermaye toplamı, aylık yüzde 34,2 azaldı

2020 yılında kurulan toplam 75 bin 33 şirket ve kooperatifin 63 bin 917’sini oluşturan limited şirket, toplam sermayenin yüzde 66,74’ünü, 9 bin 986 anonim şirket ise yüzde 33,25’ini oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, aylık yüzde 34,2 azalmıştır.



Sektörlere göre dağılımlar

Eylül ayında şirket ve kooperatiflerin 3.831’i ticaret, 1.710’u imalat ve 1.326’sı inşaat sektöründe kurulmuştur. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.065’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 831’i inşaat, 265’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 475’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 264’ü inşaat, 214’ü imalat sektöründe yer alırken, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 677’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196’sı inşaat, 161’i imalat sektöründen oldu.



Diğer yandan, eylül ayında kurulan 161 Kooperatifin 64’ü Konut Yapı Kooperatifi, 47’si İşletme Kooperatifi 17’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Eylülde 1.197 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Eylül ayında kurulan 1.197 yabancı ortak sermayeli şirketin 665’i Türkiye, 63’ü İran, 36’sı Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 1.197 yabancı ortak sermayeli şirketin 122’s anonim, 1.075’i limited şirket olurken, kurulan şirketlerin 926’sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 380’i gayrimenkul acenteleri ve 338’i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,47 ’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.