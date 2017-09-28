Eylülde ekonomiye güven azaldı
Ekonomik güven endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 düşüş kaydederek 102,8 puana geriledi. Endeks, 3,2 puanlık bir gerilemeye karşın eylülde referans değerin üzerinde kalarak ekonomiye güvenin sürdüğüne işaret etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin "ekonomik güven endeksi" bültenini yayımladı.
Ekonomik güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 106 değerinden 102,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, inşaat sektörü, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Eylül ayında inşaat sektörü güven endeksi 83,5 değerine, tüketici güven endeksi 68,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 103,3 değerine geriledi. Eylül ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 110,8 değerine yükseldi.