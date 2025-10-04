Eylülde gıdanın zam şampiyonu yumurta oldu: Fiyatı yüzde 19,84 arttı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, eylül ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık fiyat artışı yüzde 4,62 olarak gerçekleşti. Bu artışta en dikkat çeken ürün ise yumurta oldu. Yumurtayı yüzde 19,16 ile taze balık, yüzde 11,95 ile taze sebze ve yüzde 11,82 ile tavuk eti izledi.

Zirai don ve kuraklık etkisi

Zirai don ve kuraklık nedeniyle özellikle meyve ve sebze fiyatlarında artış yaşandı. Üretim koşullarındaki olumsuzluklar, tedarik zincirini etkileyerek fiyatlara yansıdı.

"Talep arttı, fiyat yükseldi"

Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman, eylül ayında yaşanan fiyat artışını değerlendirdi.

NTV’ye konuşan Akman, “Okulların açılması, herkesin şehre dönmesi ve havaların serinlemesi dolayısıyla tedarik zincirindeki tüm stoklar artmaya başlar ve çok yüksek bir talep oluşur. Yumurtaya talep çok artınca fiyatının artması da gayet doğal. 12 aylık ortalamada yumurta fiyatlarının artışına baktığınızda gıda enflasyonuyla paralel diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.