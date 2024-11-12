Eylülde perakende satış hacmi toparlanma gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Ticaret satış hacmi eylülde önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 yükseldi.

Ticaret satış hacmi eylülde önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 arttı.

Sektörlere bakıldığında 'bilgiyasar, kitap ve iletişim aygıtları'nın satış hacminin yıllık yüzde 40 artışla zirvede olduğu görüldü.