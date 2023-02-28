EYT'de son düzlük: Kimler emekli olabilecek, ilk maaş ne zaman?

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 17 Ağustos 1999 depreminin ardından yürürlüğe giren kanun ile getirilen emeklilikte yaş koşulu, prim gün sayısı ve hizmet yılını dolduranlar açısından kaldırılarak, yaş sebebiyle emekli olamayanların emekliliğinin önü açılmış olacak.

Deprem felaketi nedeniyle ay sonuna kalmıştı

EYT düzenlemesinin görüşülmesi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis’in çalışmalara ara vermesi nedeniyle ay sonuna kalmıştı.

Kimler emeklilik dilekçesi verebilecek?

EYT teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında açıklanan bilgilere göre; SSK’dan 1 milyon 661 bin, BAĞ-KUR’dan 88 bin 626, Emekli Sandığı’ndan ise 496 bin kişi emeklilik koşullarını yerine getirmiş bulunuyor ve EYT yasasının bu hafta TBMM’de kabul edilmesi halinde, Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren emeklilikle ilgili koşulları sağlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecekler.

EYT'li ilk maaşı ne zaman alacak?

Bu durumda Mart ayında emeklilik dilekçesini verenlerin, Nisan ayı itibarıyla emekli maaşına hak kazanması bekleniyor. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.