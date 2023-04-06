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EYT'lilere fark ödemeleri başladı

EYT kapsamında mart ayında emeklilik maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılmaya başlandı. SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı alacaklar.

Haber Merkezi
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Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı alacaklar.

EYT kapsamında 1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Bayram ikramiyesinden de yararlanacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında Emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıklamıştı.