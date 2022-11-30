Ezine'de Gıda İhtisas OSB yükseliyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 14 firmanın yatırıma başladığı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni yılın başında bacaların tütmeye başlaması bekleniyor.
Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi, Ezine Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca projelendirilen OSB'de inşaat çalışmaları sürüyor. Çanakkale-İzmir kara yolunda Ezine ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çınarköy ve Balıklı köyü sınırları içindeki alanda faaliyet gösterecek 52 firmadan 14'ü kuracakları tesisler için yatırıma başladı.
1 milyon 360 bin metrekare alanda farklı büyüklüklerde 92 sanayi parselinden oluşun OSB'de faaliyete geçecek ilk tesis, 7 ay önce temeli atılan kedi ve köpek maması üretim fabrikası olacak.