Ezine'de Gıda İhtisas OSB yükseliyor

Valilik öncü­lüğünde İl Özel İdaresi, Ezi­ne Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasın­ca projelendirilen OSB'de inşaat çalışmaları sürüyor. Çanakkale-İzmir kara yo­lunda Ezine ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çı­narköy ve Balıklı köyü sınır­ları içindeki alanda faaliyet gösterecek 52 firmadan 14'ü kuracakları tesisler için ya­tırıma başladı.

1 milyon 360 bin metrekare alanda fark­lı büyüklüklerde 92 sanayi parselinden oluşun OSB'de faaliyete geçecek ilk tesis, 7 ay önce temeli atılan kedi ve köpek maması üretim fabri­kası olacak.