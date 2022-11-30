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Ezine'de Gıda İhtisas OSB yükseliyor

Çanakkale'nin Ezine il­çesinde 14 firmanın ya­tırıma başladığı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'n­de (OSB) yeni yılın başında bacaların tütmeye başlama­sı bekleniyor.

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Valilik öncü­lüğünde İl Özel İdaresi, Ezi­ne Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasın­ca projelendirilen OSB'de inşaat çalışmaları sürüyor. Çanakkale-İzmir kara yo­lunda Ezine ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çı­narköy ve Balıklı köyü sınır­ları içindeki alanda faaliyet gösterecek 52 firmadan 14'ü kuracakları tesisler için ya­tırıma başladı.

1 milyon 360 bin metrekare alanda fark­lı büyüklüklerde 92 sanayi parselinden oluşun OSB'de faaliyete geçecek ilk tesis, 7 ay önce temeli atılan kedi ve köpek maması üretim fabri­kası olacak.