F-16 satışında şartlar kalktı

Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep ediyor. Kongre’nin iki kanadının tek metin haline getireceği NDAA’nın Başkan Biden’ın onayından geçmesi gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price " Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz” dedi.

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler de çıkarıldı. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verirken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a günlük basın toplantısında konu gündeme getirildi. Price, soruya şu yanıtı verdi: "Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.

Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi.

Price, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Akar: ABD’den somut adımlar bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise konuyla ilgili 40 F16'nın tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Akar, şunları söyledi: "Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası görüşmelerde, heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını, başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."