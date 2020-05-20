F-35 parçaları için Türkiye’ye sipariş devam ediyor

20 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, COVID-19 salgınının firma bazında farklı etkileri olacağını ancak toplamda bakıldığında ciroda 2020 yılı sonunda sınırlı olarak yüzde 10’lar seviyesinde bir düşüş beklediğini söyledi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret-STM bünyesinde faaliyet yürüten STMThinkTech düşünce kuruluşunun düzenlediği online panele katılan İsmail Demir, COVID-19 salgınının Türkiye savunma sanayiine etkilerinin sınırlı olduğunu belirtirken, "çoklu kullanım" olarak adlandırılan savunma teknolojilerinin sivil alanda uygulanmasına yönelik farkındalığı artırdığını ve bu yönde firmalara motivasyon sağladığını vurguladı. Demir, maske, tanı kiti, solunum cihazları üretimlerini ve geliştirme desteklerini sıraladı.

İhracatı artıracak

İsmail Demir, Türkiye’nin hem COVID-19 salgını dönemi, hem de genel olarak ülke imajına yönelik konumlanmasının güçlendiğini belirterek, kısa sürede değil ama orta vadede Türkiye’nin savunma ihracatının çok hızla artmasını beklediğini kaydetti. Demir, "İhracat kaleminde şu andaki artış grafiğinin çok daha üzerinde bir eğri yakalayacağımıza inanıyorum. Bunu hep söyledim, yürekten inanıyorum" diye konuştu.

İsmail Demir, sözleşmesi imzalanmış, ihale ya da İcra Komitesi onayı aşamasındaki projelerde bir erteleme olmadığını belirtirken, sürekli olarak dinamik şekilde projelerin kullanıcılarla birlikte gözden geçirildiğini, önceliklendirme çalışmalarıyapıldığını vurguladı.

"ASELSAN görüntülemede seri üretime yaklaştık, yeni bir tanı kiti geliştiriyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün şirket faaliyetine yönelik olarak çok başarılı bir ilkyarı geçirdiklerini ve hasılatlarının yüzde 50 arttığını belirtti. ASELSAN’ın ihracatının hızla arttığını belirten Görgün, salgın ortamında dahi 9.1 milyar dolar olan bakiye sipariş tutarının 9.4 milyar dolara ulaştığını belirtti.

ASELSAN’ın çoklu kullanım yönünde, sağlık alanında yatırımları bulunduğunu hatırlatarak, ortak geliştirme ile solunum cihazı projesine katıldıklarını ancak uzun süredir üzerinde çalıştıkları defibrilatörün Haziran ayında tanıtılacağını duyurdu. Görgün, ayrıca Bilkent UMRAM ile birlikte çalıştıkları MR cihazında prototip üretildiğini teknolojik seviyenin 6-7 düzeyine geldiğini, 9 seviyenin seri üretime hazır ürün olduğunu hatırlattı.

Tanı kiti

Haluk Görgün, COVID-19 salgınında da kullanılabilecek, çok farklı virüslerin hızlı tanılanabilmesi için bir cihaz da geliştirdiklerini belirterek, bir üniversitede test edilmekte olduğunu, ispatlanınca kamuoyuna duyurusunu yapacaklarını belirtti.

Temel Kotil: Hızlı koşmalıyız

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin 2020’da dolar bazında yüzde 23 büyüme hedefini koruduğunu da açıkladı. Kotil salgın döneminde çalışanların morali dışında olumsuz bir etki görmediklerini belirtti. Çok sayıda proje yürüttüklerini hatırlatan Kotil, salgın döneminde ve sonrasındaki ortama bakarak, bu projelerin planlanandan daha hızlı tamamlanması gereğini gördüklerini bildirdi.

Kotil, Milli Muharip Uçak’ta planlanan şekilde çalışmanın sürdüğünü belirtirken, ATAK 2 helikopterinde ilk uçuş aşamasına geldiklerini bildirdi. Kotil ayrıca ANKA İHA üretimini de hızlandırdıklarını bildirdi.

STM: Sivil alan için komuta kontrol sistemi gerekli

STM Genel Müdürü Murat İkinci de COVID-19 salgınının, ülke çapında sivil amaçlı olarak bir komuta-kontrol sistemine ihtiyacı gündeme getirdiğini belirtti. Biyolojik tehditlerin salgın öncesi gündemin ön sıralarda olmadığını hatırlatan İkinci, yeni süreçte öne geleceğini bildirdi.

Askeri yönetimde kullanılan dataların alınması, işlenmesi, veriye dönüştürülmesi, karar verilmesi ve bu kararın hızla tabana yayılması şeklinde işleyen komuta-kontrol sistemlerinin salgın ve benzeri durumlar için de ülke çapında kurulması gerekebileceğini vurguladı.

Murat İkinci, kamikaze dronların yapay zeka teknolojisini teşhis-tedavi için de uyarlamaya giriştiklerini belirten Murat İkinci, MR görüntüsünden COVID-19 teşhisini yüzde 80 başarıyla koyan bir yazılımı geliştirdiklerini bildirdi.

Gelişmiş kamikaze dronlar

Murat İkinci kamuoyunda STM’nin kamikaze dronlarının bilindiğini hatırlatarak, bu dronların GPS olmayan ortamda görüntü işleme ile çalışması, sürü teknolojisi kazanması ve halen görev yapan İHA ve SİHA’lardan atılabilir hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. İkinci döner kanatlı kamikaze dronun TSK’ya teslim aşamasına geldiklerini de bildirdi.

F-35 için Türkiye’ye sipariş devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mart 2020 itibariyle Türkiye’nin programdan tamamen çıkarılacağının söylenmesine rağmen, Türkiye’ye parça siparişlerinin devam ettiğini belirtti. İsmail Demir, "Türkiye’ye net mesajlar verildi. Biz alttan alma demeyelim de, sadık bir ortak olarak kalacağımızı gösterdik. Program ortaklarının işlerinin durdurulacağı, tarih verilen haller olduğu halde, biz üzerimize düşeni yaparız tavrında olduk. Faydasını görüyoruz. Mart 2020 son tarihti. Geldi geçti, -Temel Bey de (TUSAŞ GM) tasdik edecektir- üretim devam ediyor, sipariş devam ediyor." dedi.