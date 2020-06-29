FAA Boeing 737 MAX testlerine başlıyor

29 Haziran 2020

FAA, Pazar günü ABD Kongresi'ne bilgi vererek, Boeing'in 737 MAX jetlerindeki güvenlik sistemi değerlendirmesinin tamamlandığını, böylece uçakların uçuş sertifikası testlerine başlanabileceğini açıkladı.

Boeing'in en çok satan uçaklarından olan 737 MAX'ın uçuşları, Etiyopya ve Endonezya'da yaşanan iki uçak kazasında

346 insanın yaşamını yitirmesi sonrası başlatılan soruşturmalar ve açılan davalar ile 2019 Mart ayında durdurulmuştu.

FAA'nın açıklamasında, "Geçtiğimiz haftalar boyunca FAA Boeing tarafından sağlanan sistem güvenlik değerlendirmelerini inceledi ve yapılan incelemeler sonucunda test uçuşlarının başlaması için gereken onayları verdi. FAA pilotları 29 Haziran'da Boeing 737 MAX tipi uçakları test ederek, iki uçak kazasına sebep olan, uçuş kontrol sistemlerinde yapılan değişikliklerini değerlendirecek. Test sürecinin bir kaç gün sürmesi bekleniyor" denildi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre FAA, test pilotlarının 737 MAX uçuşlarına Pazartesi günü başlayabileceğini ve bu testler sırasında Boeing'in 737 MAX uçaklarındaki otomatik uçuş kontrol sisteminde yaptığı değişikliklerin değerlendirileceğini belirtti.

Kaynaklar FAA tarafından uçağın tekrar hizmete girmesine yönelik bir kararın henüz alınmadığı ve bu karar öncesinde başka testlerin yapılmasının da gerekebileceğini belirtti.