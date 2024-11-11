Fabrika kapatma kararı sonrası Michelin'de büyük kriz! İşçiler grevde

Avrupa'da otomotiv sektörü zora girerken, Michelin de birkaç yıldır ciddi ekonomik zorluk yaşadığını bu nedenle de Cholet ve Vannes fabrikalarını kapatacağını duyurdu.

İşçiler lastik yakarak protesto etti

Yaklaşık 1254 kişinin çalıştığı fabrikaların kapatılma kararı, işsiz kalacak binlerce çalışanı harekete geçirdi. İşçiler lastik yakarak kapatma kararını protesto etti.

Cholet'de 955 kişinin çalıştığı üretim tesisindeki işçilerin tesis önünde gerçekleştirdikleri protesto sırasında lastikleri ateşe vermesiyle havaya yoğun siyah dumanlar yükseldi. Yaklaşık 200 işçi tesise giden bir kavşağı da trafiğe kapattı.

Sektörü kurtarmak için 'acil durum planı'

Ulusal Meclis'te konuşan Başbakan Michel Barnier ise Michelin'in kararından üzüntü duyduğunu ve etkilenen işçilere mevcut tüm imkanlarla yardım edilmesi gerektiğini söyledi. “Otomotiv sektörü zor bir noktada ve sadece bizim ülkemizde değil” diyen Barnier, Avrupa'nın otomobil endüstrisini ‘haksız’ yabancı rekabete karşı daha güçlü eylemlerle ve daha az ‘saflıkla’ koruması gerektiğini sözlerine ekledi. Sanayi Bakanı Marc Ferracci de sektörü kurtarmak için bir Avrupa “acil durum planı” çağrısında bulunarak, önümüzdeki haftalarda AB düzeyinde politika önerileri formüle etmek için çalışacağını söyledi.

'Başka alternatif bulamadık'

Michelin Yönetim Kurulu Başkanı Florent Menegaux Le Monde gazetesine verdiği demeçte “Seçeneklerimizi değerlendirdik ancak bu iki tesisi (kapatmak) için herhangi bir alternatif bulamadık” dedi.