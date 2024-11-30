Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın dev planı deşifre oldu

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, denizaltından 10 milyar doları aşkın yatırımla 40 bin kilometrelik fiber optik kablo döşeyecek.

TechCrunch’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ekim ayında Meta’nın planını ilk duyuran isim olan Sunil Tagare’nin görüşleri de yer aldı.

Denizaltı kablo uzmanı olan ve Flag Telecom adlı şirketin kurucusu olan Tagare, Meta’nın projesinin 2 milyar dolar bütçeyle başlayacağını, yıllar içinde ise 10 milyar doları bulabileceğini ifade etti.

Meta’ya yakın kaynaklar haberi doğrularken projenin henüz ilk aşamalarda olduğunu söyledi.

Projeyi, şirketin Güney Afrika operasyonundan tasarlanan Meta'nın küresel altyapı başkanı ve mühendislik eş başkanı Santosh Janardhan yönetiyor.

Dünya çapında veri trafiği sağlayacak

Meta’nın projeye dair 2025 başında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Bu tarihte şirketin planlanan rota, kapasite ve gerekçe de dahil olmak üzere planlarını resmen açıklacağı düşünülüyor.

Meta’nın stratejisinin hayata geçmesinin yıllar alabileceği, çünkü SubCom gibi altyapı inşa edecek şirketlerin sınırlı sayıda olduğu ve Google gibi devlerin bu şirketlerin müşterileri arasında olduğu ifade ediliyor.

Proje tamamlandığında Meta'ya dünya çapında küresel veri trafiği için özel bir boru hattı sağlayacak.

Kaynaklara göre kablonun planlanan rotası ABD'nin doğu kıyısından Güney Afrika aracılığıyla Hindistan'a, oradan da Avusturalya aracılığıyla Hindistan'dan ABD'nin batı kıyısına uzanıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, dünya genelinde internet kullanımının en büyük ikinci itici gücü.

Şirket sahip olduğu mülkler ve milyarlarca kullanıcısıyla tüm internet trafiğinin yüzde 10'unu ve tüm mobil trafiğin ise 22'sini oluşturuyor.

Meta'nın yapay zekaya yaptığı yatırımlar bu kullanımı daha da artıracak gibi görünüyor.