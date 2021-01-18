Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

Selenay Yağcı

Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya devlerine verilen sürenin dolmasına bir gün kala Facebook, temsilci atayacağını açıkladı. Uzmanlar, özellikle Facebook platformlarını kullanan 1,7 milyon işletmenin etkileneceğini belirtmişti. IPSOS araştırmasına göre, Facebook platformlarının Türkiye'de yarattığı ticaret hacmi 15,3 milyar TL.

Sosyal medya devlerinin Türkiye’de temsilci bulundurmasını öngören düzenlemede 3. aşamanın sonuna gelindi. Sosyal medya devlerine verilen süre 19 Ocak’ta doluyor.

Söz konusu kanuna uymayan şirketlere daha önce ilk seferde 10, ikinci seferde 30 milyon TL olmak üzere toplam 40 milyon TL para cezası uygulanmıştı. Sıradaki yaptırım ise reklam yasağı olacak. Reklam yasağı ile birlikte şirketlerin Instagram, Twitter'a reklam verememeleri ve sponsorlu içerik çıkarmamaları bekleniyor. Verilen para cezalarının ardından, Rus VKontakte'nin, YouTube, Çinli TikTok, Linkedin ve Dailymotion Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal medya şirketleri oldu. Şimdi gözler, henüz bu konuda bir açıklamada bulunmayan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketlerde...

“İfade özgürlüğünü etkilemeyecek”

Facebook’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor.

Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 Sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz.

Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”