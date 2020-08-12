Facebook'taki KOBİ'lerin %37'si istihdam azalttı

12 Ağustos 2020

Dünya Bankası ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ortaklığıyla 50'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde aylık olarak yayınlanan Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu'nun güncel sonuçları, sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşediği ve küresel ekonominin toparlanmaya başladığı bu dönemde dünya genelindeki ve Türkiye'deki KOBİ'lerin durumuna ilişkin önemli içgörüler sunmaya devam ediyor.

Facebook'un 24-30 Haziran tarihleri arasında 25 binden fazla KOBİ'nin katılımıyla yaptığı araştırmanın en öne çıkan küresel bulgularından biri, geçen aya kıyasla dünya genelinde kapalı kalmaya devam eden KOBİ'lerin oranının yüzde 26'dan yüzde 18'e düşmesi oldu. Türkiye'den araştırmaya katılan işletmelerden faaliyetlerine devam ettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 63'ten 84'e yükseldi. KOBİ'lerin yüzde 37'si COVID-19 pandemisi sebebiyle çalışan/işçi sayılarını azalttı.

Bunun yanı sıra KOBİ'lerin yarısından fazlası 2019'un aynı dönemine kıyasla satışlarında yüzde 50'den fazla azalma olduğunu ifade ederken, hem dünya genelindeki hem de Türkiye'deki her üç KOBİ'den biri pandemi dolayısıyla çalışan sayılarını azalttıklarını belirtti.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin devamında yaşanacak ekonomik toparlanmanın zaman alacağını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şu açıklamayı yaptı:

"Facebook olarak, KOBİ'lerimizin uzun süreli bir ekonomik gerileme karşısında yaşadıkları hassasiyetleri daha iyi anlamak adına, ilk olarak geçtiğimiz ay Türkiye sonuçlarını paylaştığımız Küçük İşletmeler Küresel Durum araştırmamızı hayata geçirmiştik.

"Araştırmamızın ikinci dalga sonuçları gösteriyor ki, her ne kadar ülkemizde kapılarını açan ve satış yapmaya başlayan KOBİ'lerin sayısı geçtiğimiz aya kıyasla artmış olsa da, bu işletmelerin birçoğu hala daha nakit akışı problemi yaşıyor. Ülkemizde çalışan sayısını azaltmak zorunda kalan KOBİ'lerin oranının da geçtiğimiz aya kıyasla arttığını üzülerek gördük.



"Tüm bu sonuçlar, henüz yolun başında olduğumuzu gösteriyor. Ancak umut verici verileri de yok sayamayız. Geçtiğimiz aya kıyasla Türkiye'de işletmelerinin geleceğiyle ilgili iyimser olduğunu dile getiren KOBİ'lerin oranı yüzde 7 arttı."

Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporu'nun ikinci dalga Türkiye verileri şöyle açıklandı:

- KOBİ'lerin yüzde 84'ü faal durumda ya da gelir getiren faaliyetlerde bulunuyor.

- KOBİ'lerin yüzde 63'ü, bu ayki satışlarının geçen sene aynı döneme kıyasla daha düşük olduğunu dile getiriyor.

- KOBİ'lerin yüzde 37'si COVID-19 pandemisi sebebiyle çalışan/işçi sayılarını azalttı.

- KOBİ'lerin yüzde 57'si önümüzdeki birkaç ay nakit akışında zorluk yaşamayı bekliyor.

- KOBİ'lerin yüzde 32'si, geçtiğimiz ay satışlarının yüzde 25'ten fazlasının dijitalden geldiğini söylüyor.

- KOBİ'lerin yüzde 55'i işletmelerinin geleceği konusunda iyimser hissediyor.

- Finansal yardım almadığını belirten KOBİ'lerin yüzde 20'si alabilecekleri bir finansal yardım olanağının olmadığını dile getiriyor.

- KOBİ'lerin yüzde 10'u finansal destek aldığını söylüyor.