Facebook'tan KDV uyarısı

08 Nisan 2019

Facebook, reklam verenlerden, reklam hizmetleri için yüzde 18 KDV alınacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada, Türkiye'de vergi kanunlarında yakın zamanda yapılan değişiklik nedeniyle şirketin artık yerleşik olmayan kurum olarak KDV'ye tabi olacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İşletmesi Türkiye'de bulunan ve geçerli bir KDV numarası sağlamamış tüm reklam verenlerden, Facebook Ireland'dan satın alınan reklam hizmetleri için yüzde 18 KDV alınacaktır" denildi.

Reklam vermek isteyenlerden "hesap ayarlarını güncellemeleri ve vergi numaralarını eklemeleri" istenilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Reklam veren, KDV numarasını vererek KDV beyanında bulunacağını onaylar. KDV numaranızı vermezseniz, size sunulan tüm reklam hizmetlerinden yüzde 18 KDV alınır. KDV, reklamlarınız için sizden alınan her ücrete dahil edilir. Reklam ödemesini manuel bir yöntem ile yapıyorsanız, reklam hesabınıza para sağladığınızda KDV uygulanır."

Kaynak: AA