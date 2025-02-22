Fahiş fiyat artışıyla mücadelede yeni dönem: Mobil uygulamayla anında fiyat şikâyeti yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye etmeye devam ediyor. Bakanlık, şimdi de konuyla ilgili hazırlanan "Haksız Fiyat Bildirimi" uygulamasıyla yeni modüller eklendiği duyurdu.

Vatandaşlar bu uygulamayla karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında bildirebiliyor.

Hızlı aksiyon alınması hedefleniyor

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yenilikçi uygulamayla hızlı aksiyon alınmasının hedeflendiği belirtildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, günümüz ekonomik ortamında yaşanan gelişmeler neticesinde, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirmiş olduğumuz “Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına” yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşlarımızın karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını ânında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır."

"Vatandaşlarımız olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebilecek"

Uygulamayla tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilirken, aynı zamanda vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebileceklerinin de altı çizildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak HFA Mobil Uygulaması kullanımının yaygınlaşması sayesinde, bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmek ve şeffaf, adil bir ticari ortamın oluşmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

HFA Mobil Uygulamasının kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, vatandaşlarımız yaşadıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebilecek, ilgili bilgiler titizlikle kayda alınarak, hızlıca yetkili mercilere iletilmesi sağlanacaktır. Bildirilen her olay detaylı bir biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır."

"Adil piyasa rekabetinin sağlanması..."

HFA Mobil Uygulamasının adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda önemli bir adım olacağı da vurgulandı. Uygulamaya girişler e-devlet hesapları üzerinden yapılıyor:

"Öte yandan, HFA Mobil Uygulaması tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli bir adım olacaktır. Vatandaşlarımızın uygulama üzerinden yapacakları bildiriler sayesinde, haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçilmesi yanında, sektörler genelinde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi de mümkün olacaktır.

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilmekte olup, mobil uygulamaya girişler e-devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 adet fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumakla beraber, adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."