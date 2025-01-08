Fahiş fiyat ve stokçulukla topyekün mücadele! Şikayet kanalları artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermiş ve vatandaşlara "boykot" çağrısında bulunmuştu.

Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla şikayet kanalları artırıldı.

Alo 175 Hattı

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, denetimlere devam ederken tüketiciler de Bakanlığın Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiriyor, buradan insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alabiliyor.

e-Devlet kanalıyla da iletilebiliyor

Tüketiciler, e-Devlet'ten de haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü firmaları şikayet edebiliyor. Bunun için sitedeki arama motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazarak, karşılarına çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını iletebiliyor.

İl Ticaret Müdürlükleri ve mobil uygulama

Tüketiciler, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler oluşturulabiliyor.

CİMER ve GİB

Fahiş fiyat artışlarını bildirmek isteyen vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor.

Öte yandan vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) da ihbar edilebiliyor.

Fahiş fiyata 1 milyon, stokçuluğa 12 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işletmeleri, bildirmeleri belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi. Bakanlığımızın ilgili birimleri bu konudaki şikayetleri titizlikle inceleyerek gerekli yaptırımları uyguluyor. Dolayısıyla bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz."