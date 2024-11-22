Fahiş fiyatlarla satılan nostaljik eşyalara dikkat! Beklemiş her ürün antika değildir

Eski dönemlerde birçok kişinin evinde kullandığı bazı eşyalar, "antika" ya da "nostaljik ürün" adıyla internet üzerinden bazı platformlarda fahiş fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Bu ürünler nostaljiye özlem duyanların dikkatini çekerken, bu durum bir çok kişinin aklına, evlerinde bir köşede sakladıkları veya sandıklarında tuttukları bu aile yadigarı ürünleri "Acaba ben de bu kadar yüksek fiyattan satabilir miyim?" sorusunu getiriyor.

Beklemiş her ürün antika olamaz

Antikacı Tülay Feza, AA muhabirinin sorularına cevap verdi ve yüksek fiyatlardan satışa konulan fincan ve perdelere ilişkin ilanları şaşkınlıkla izlediğini söyledi: "Bir sentetik kumaş milyonlarca lira eder mi? Basit bir tekstil ürünü. Biz kendi aramızda konuşup gülüyoruz sadece. O meşhur sarı fincanların yaklaşık 80 parçalık yemek takımını üç gün önce 3 bin liraya İranlı turistlere sattım. Ürünü sattıktan sonra birisi yemek takımının fincanlarını getirip satmak istedi ama 'Hayır ilgilenmiyorum' dedim. O kadar piyasası yok ki, işyerime almak istemedim. Bir defa bu ürünler 30-40 yıl öncesine ait ve hemen her eve girmiş. Antika olması için belirli kıstaslar var. Bekletilen, beklemiş ürün antika olamaz."

En değerli parçalar: Avrupa ve Rus malı, el yapımı olanlar

Antika eşya satıcısı Filiz Sertay, yüksek fiyatlara satışa konulan ürünlerin birçok insanın aile büyüklerinin kullandığı, bazaların altında yer alan vintage ürünler olduğunu dile getirdi: "İnternette gördüğüm rakamlar astronomik. Benim dükkanım var ve antika pazarına da çıkıyorum. Benim bu ürünlerin kahve boyu olanların takımına verdiğim fiyat 800-900 lira arasında. Satışım da ABD ürünü olanlar da 1500 lira. Meksika malı olanlar ise 1000 lira" ifadelerini kullandı.

İnternet satış platformlarında ve sosyal medyada bu ilanları gören herkesin evinde bulunan bu eşyaları değerlendirmek istediğini belirten Sertay, ancak yazılan rakamların gerçekle bağdaşmadığını aktardı. Antikacılarda Avrupa ve Rus malı el yapımı ve el boyaması değerli fincanların bulunduğunu bildiren Sertay, perdelerin fiyatlarının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, özel koleksiyon ya da dönem filmi çekenler dışında kimsenin bu ürüne yüksek meblağlar veremeyeceğini söyledi.

Aşırı yüksek fiyatlı tekliflerden şüphelenin!

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan fiyatlı ürünlerin satışının teşvik edilmemesi gerektiğini dile getirdi ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında şu bilgileri verdi: "Aşırı yüksek fiyatlı tekliflerden mutlaka şüphelenilmesi gerekir. Güvenilir platformlarda alışveriş yapmaya özen gösterilmelidir. Nostalji ve koleksiyon merakı, bazı ürünlerin değerini artırabilirken, aynı zamanda dolandırıcılık riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, karar vermeden önce detaylı bir araştırma yapmak ve uzman görüşü almak önemlidir."