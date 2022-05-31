Fahiş kira artışlarına ceza geliyor

Maruf BUZCUGİL

Bu yıl ilk kez kutlanacak, 5 Haziran Dünya Çevre gününü de içine alan 1-7 Haziran Çevre Haftası başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara denizinin kirletilmesini önleme kapsamında bugüne kadar 7 bin 327 tesisin ve 25 binin üzerinde geminin denetlendiğini ve 60 milyon 660 bin TL ceza kesildiğini açıkladı. Bakan Kurum henüz müsilaj tehlikesi yaşanmasa da denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, 2017 yılında yüzde 13 seviyesinden başlayan “Sıfır Atık” projesinin bugün yüzde 30 seviyesine ulaştığını söyledi.

Türkiye Avrupa’nın çöplüğü değil

Bakan Kurum, Türkiye’ye gönderilen atıklar konusunda yanlış bilgiler verildiğini belirterek, “Türkiye’ye 14,7 milyon ton atık geldi. Bunun 12,7 milyon tonu metal, 685 bin tonu plastik, 54.5 bin tonu plastik. Doğaya zararlı hiçbir atık giremez. Bu atıklar hammadde olarak kullanıyor. Amacımız sanayinin geri dönüşümde kullandığı hammaddenin yüzde 100’ünü Türkiye’den karşılamak” dedi.

Aşırı kira artışlarına yaptırım geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son günlerde yoğun şekilde tartışılan kira artışları ve evi olmayan vatandaşlara yönelik ucuz konut projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Enflasyondaki yükselişi geçici olarak değerlendirdiklerini belirten Kurum, son dönemde fiyat artışlarını gerekçe olarak gösterip kiralarda yapılan aşırı atışların önüne geçeceklerini söyledi. “Hem kiracıyı hem ev sahibini korumaya çalışıyoruz” diyen Kurum şu bilgiyi verdi: “Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor. Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz.”

81 ilde konut projesi

Murat Kurum evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik projenin 81 ilde uygulanacağını söyledi. Hazine arazilerinin bu amaçla tahsis edileceğini belirten Kurum, projenin detaylarını Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını duyurdu. Kurum, TOKİ’nin yıllık yüzde 7-9 arasında olan konut arzındaki payının yüzde 14’e çıkacağını belirtti.

Kurum, muhalefetin “Hazine arazileri peşkeş çekiliyor.” Eleştirilerini hatırlatarak, “Evsizleri ev sahibi yapmak için hazine arazisi tahsis etmek ‘peşkeş’ çekmekse evet ‘peşkeş’ çekiyoruz” dedi.

Bakan Kurum, hazine arazilerinin tahsisinin noter huzurunda kurayla yapılacağını, araziye sahip olanların en az 5 yıl araziyi elden çıkaramayacaklarını söyledi. Kurum, bu konuda zaten düzenlemeler bulunduğunu hatırlattı.