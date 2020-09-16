“Fahri Konsoloslarımız, Yeni İşbirlikleri Ve Ticari Fırsatlara Kapı Açabilir”

16 Eylül 2020

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi, 18-21 Kasım 2020’de gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye Fahri Konsoloslarının katılımına öncülük ediyor. MÜSİAD EXPO 2020 Fuarıyla eş zamanlı olarak “Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi” düzenlenmesi planlanıyor. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlikte 100’ün üzerinde fahri konsolosun ziyaretçilerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

“Bu ağı daha da güçlendirmek istiyoruz”

‘’Türkiye, COVİD-19 salgını başladığı günden bu yana, iç dinamikleri, üretim ve organizasyon kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ülkemizin sağlık alanında yüzü aşkın ülkeden gelen yardım taleplerini karşılamadaki proaktif tutumu takdire şayan” diye konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak bu duruşu örnek aldıklarının altını çizdi.

Türkiye’nin özellikle son dönemlerde gerçekleştirdiği, siyasi ve ekonomik adımlarla bölgesinde etkin ve küresel ölçekte de saygın bir konuma yükseldiğini vurgulayan Kaan şöyle konuştu:

“Türk iş insanları ve yatırımcılar olarak bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz. Türkiye jeopolitik konumuyla, Asya, Avrupa ve Afrika’yı birleştiren kritik bir kavşakta yer alıyor. Bizler MÜSİAD ailesi olarak başta MÜSİAD EXPO Fuarı olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerle ülkemizin yurt dışındaki pazar payının artırılması adına yoğun bir ticari diplomasi faaliyeti gösteriyoruz. Bu bağlamda, fahri konsoloslarımız da çok önemli bir rol oynuyor. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenleyeceğimiz “Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi” de bu noktada önemli bir adım olacak. ”

"Dışişleri Bakanlığı'mızın ilgisinden çok memnunuz"

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin ise değerlendirmesinde, fahri konsolosların bulundukları ülkelerde Türkiye lehine önemli açılımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Fahri konsolosların gönüllük esasıyla çalışmalarının onlara geniş bir hareket alanı sunduğuna dikkat çeken Güvercin sözlerini şöyle sürdürdü: “Diplomatik misyon temsilcileri görev bölgeleri değiştiğinde başka bir ülkeye atanıyorlar. Veya kendi ülkelerinde görevler veriliyor. Fahri konsoloslar ise ömür boyu bu payelerini taşıyabiliyor, misyonları doğrultusunda çalışma yapıyorlar. Gönüllülük esasına dayalı bu kuruma Birleşmiş Milletler Teşkilatı da kayıtsız değil. Temsil ettikleri ülkenin resmi kurumları ile eş güdümlü hareket etmelerine karşın; sivil - memur olmayan şahıslardan oluştuğu için daha özgür bir hareket alanına sahipler. Fahri konsolosların çoğu iş insanı. Çalışmalarını kendi imkânları ile destekliyorlar. Asli vatandaşı oldukları ülkelerde çok iyi bir network ağına sahipler. Temsil açısından da hem kamu hem özel sektör hem kültür çevreleri hem akademik camia, tüm bu alanlarla görüşebiliyorlar. Dünya genelinde fahri konsolosluk kurumuna özellikle yaygın bir diplomatik misyon ağı olmayan ülkelerin daha çok önem verdiği gözlemleniyor. Bunların görevleri temsil ettikleri ülke ile vatandaşı oldukları ülke arasında çoklu ilişkileri katma değer oluşturarak kalıcı bir şekilde geliştirmek. Kaynaklarda 10 sene önce 20 bin ile ifade edilen fahri konsolos sayısının bugün daha da arttığı belirtiliyor. Türkiye bu anlamda çok şanslı. Ticari hacmi çoklu tedarikçi ağı gerektiren fahri konsolosları var. MÜSİAD Expo vesilesi ile bu ağı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı’mızın yakın ilgi ve alakasını görüyor olmaktan çok mutluyuz.”