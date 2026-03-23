Faiz artışı beklentisi tahvil piyasasını sarstı: Getiriler yükseliyor

Orta Doğu’daki çatışmaların enerji maliyetlerini artırması, yatırımcıların merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisini güçlendirdi. Yeni gelişmeyle birlikte küresel tahvil getirilerinde yükseliş eğilimi hız kazandı.

ABD tahvillerinde son ayların zirvesi

Enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) borçlanma maliyetlerini artırabileceği yönündeki beklentiler, tahvil piyasasında satışları tetikledi. Üst üste üçüncü haftada değer kaybeden tahvillerin ardından ABD tahvil getirileri son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Asya ve Avrupa’da da yükseliş dalgası

Asya piyasalarında da benzer bir tablo öne çıktı. Avustralya’nın 10 yıllık tahvil getirileri 2011’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Yeni Zelanda’da getiriler Mayıs 2024’ten bu yana zirveye ulaştı. Japonya ve Güney Kore’de de tahvil getirileri yükselirken, Avrupa tahvilleri vadeli işlemlerde geriledi.

"Önce sat, sonra sor" dönemi

New York merkezli Columbia Threadneedle Investments portföy yöneticisi Ed Al-Hussainy, piyasalardaki sert hareketlere dikkat çekerek, “Tahvil piyasasında tam bir kargaşa yaşanıyor. Şu anda piyasa, önce sat, sonra sor modunda” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları ve savaş etkisi

İran kaynaklı gerilimin artabileceği endişesi, ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılarken, ABD Hazine tahvilleri de geçen hafta küresel satış dalgasına katıldı.

Merkez bankalarından sıkılaşma sinyali

İngiltere Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası, para politikasında daha sıkı adımların gündeme gelebileceğini işaret etti. Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz indirimleri öncesinde enflasyonda daha belirgin bir iyileşme görülmesi gerektiğini vurguladı.

Getiri eğrisinde dikkat çeken değişim

ABD’de tahvil getiri eğrisi geçtiğimiz hafta yataylaştı. İki yıllık tahvil getirisi 18 baz puan artarak yüzde 3,90’a yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puanlık artışla yüzde 4,38 seviyesine çıktı. Böylece çatışmaların başladığı dönemden bu yana toplam artış 40 baz puanı aştı.

Faiz artışı ihtimali fiyatlanıyor

Daha önce yatırımcılar bu yıl için iki faiz indirimi beklentisini fiyatlara yansıtırken, savaşın uzama ihtimali dengeleri değiştirdi. Faiz swapları, yatırımcıların Ekim ayına kadar faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 40 olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Jeopolitik açıklamalar piyasayı etkiledi

İran Meclis Başkanı Mohammad-Bagher Ghalibaf’ın ABD Hazine tahvillerine yatırım yapan finans kuruluşlarını “meşru hedef” olarak nitelendirmesi, piyasalar tarafından yakından takip edildi.

Global X ETFs Australia yatırım stratejisti Justin Lin ise bu açıklamaya ilişkin, “Bu, gerçek anlamda anlamlı bir tırmanış olmaktan çok, güvenilir bir ateşkes veya çözümden hala çok uzak olduğumuzun açık bir işareti olarak değerlendirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Gözler Fed yetkililerinde ve ihalelerde

Yatırımcılar yeni haftada İran’daki gelişmelerin yanı sıra, Fed Guvernörü Michael Barr ve Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın açıklamalarını yakından izleyecek. Ayrıca ABD’nin iki, beş ve yedi yıllık tahvil ihaleleri, yükselen getiriler sonrası talebin yönü hakkında önemli sinyaller verecek.