Faiz baskısından kaçamadı: Dünyanın en büyük varlık fonu zarar açıkladı

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Norges Bank Investment Management'ın yönettiği Norveç Refah Fonu'nda, hisse senetlerinden elde edilen yüzde 0,5'lik getiri, sabit getirili yatırımlardaki yüzde 3,5'lik kaybı karşılamaya yetmedi.

Dünyanın en büyük fonunun toplam getirisi, Norveç Maliye Bakanlığı'nın belirlediği karşılaştırma ölçütünün 0,18 puan altında kaldı.

Artan faizler getiriyi baskıladı

Fonun CEO yardımcısı Trond Grande, sonuçları değerlendirirken faiz oranlarındaki yükselişin etkisine dikkat çekti.

Grande, "Fonun getirisi neredeyse sıfır seviyesindeydi ve artan faiz oranlarının sabit getirili yatırımlarımızda daha zayıf sonuçlara yol açması nedeniyle yıl sonu itibarıyla hafifçe negatif kapandı" dedi.

Diğer yatırım alanlarında ise pozitif getiri sağlandı. Fon, halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından yüzde 0,4, halka açık olmayan yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarından yüzde 7,5 getiri elde etti.

Enerji şirketleri yükselirken faize duyarlı sektörler geriledi

Hisse senedi yatırımlarında sektörler arasında belirgin farklılıklar görüldü.

Grande, "Hisse senedi getirileri de sıfıra yakın, ancak sektörler arasında büyük farklılıklar var. Enerji şirketleri en fazla değer kazanırken, elektrik ve gayrimenkul gibi faiz oranlarına duyarlı sektörler değer kaybetti" açıklamasında bulundu.

Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar önem kazanıyor

1990'larda kurulan fon, Norveç'in petrol gelirlerini yurt dışındaki yatırımlarla değerlendiriyor. Dünya genelinde 7 bin 200'den fazla şirkette yatırımı bulunuyor.

Küresel endekslerdeki ağırlıklarıyla öne çıkan Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon.com ve Meta Platforms, fonun en büyük yatırımları arasında yer alıyor. Bu yapı, fonun getirisini büyük teknoloji şirketleri ve yapay zeka hisselerindeki dalgalanmalara giderek daha duyarlı hale getiriyor.