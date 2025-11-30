Faiz indirimi beklentisi piyasayı ateşledi: Gümüş tarihi rekorunu kırdı!

ABD-Çin ilişkilerinde iyileşme sinyalleri güçlenirken, Fed yetkililerinden gelen açıklamaların faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı yüzde 4,02 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 99,5 seviyesinden kapattı.

Gümüş rekor tazeledi

Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, ons gümüşün de rekor tazeledi. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda en düşük yüzdelik artışı kaydeden değerli metal oldu.

Altının ons fiyatı haftayı 4 bin 219 dolardan kapatarak son 5 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, tüm zamanların rekor seviyesi olan 4 bin 381,55 doların üstüne çıkamadı.

Gümüşün ons fiyatı da altına paralel hareket etmesine karşın tepki yükselişlerinin daha sert olmasıyla 56,9 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi ve 56,73 dolar seviyesinden gerçekleşen kapanışıyla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Gümüşte yüzde 13,6'lük kazanç

Platin ve paladyum ise hem düşük faiz beklentileri hem de Çin'de devreye giren vadeli kontratların desteğiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 13,6, platinde yüzde 10,4, paladyumda yüzde 5,1 ve altında yüzde 3,7 değer kazandı.

Bakır fiyatlarında iseyıl içinde gördüğü rekor seviyelere yaklaşsa da Çin cephesindeki gelişmeler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.