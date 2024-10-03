Faiz indirimi ertelenecek mi? Çoğu hemfikir! Yatırım şirketleri enflasyon verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, aylık bazda yüzde 2,97, yıllık bazda ise yüzde 49,38 olarak gerçekleşti.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, yatırım şirketleri arasında faiz indirimlerinin ertelenme ihtimalini gündeme getirdi. CNBC-e'den Ahmet Bal'ın haberine göre yatırım şirketlerinin eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerini ise şöyle:

İş Yatırım: Enflasyon eğilimi iyileşmedi, sıkı para politikası devam edebilir

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, yıllık TÜFE enflasyonunun gerileme eğilimini sürdürerek Temmuz 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 50’nin altına indiği, ancak aylık TÜFE artışı ve çekirdek göstergelerin enflasyon eğiliminde henüz kalıcı bir iyileşmenin sağlanamadığı ifade edildi.

İş Yatırım, yüksek hizmet enflasyonundaki iyileşmenin yılın son çeyreğinde ne düzeyde gerçekleşeceğinin ve artan jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki etkilerinin takip edileceğini belirtti.

İnfo Yatırım: Kasım ayındaki faiz indirimi ertelenebilir

İnfo Yatırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz ay faizde değişikliğe gitmediğini hatırlatarak, eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle kasım ayında beklenen faiz indiriminin ertelenebileceğini öngördü.

Şirket, sıkı para politikasının büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğine ve erken bir faiz indirimi döngüsüne geçilmesi durumunda enflasyon hedeflerine ulaşmanın zorlaşabileceğine dikkat çekti.

Colendi Menkul: Faiz indirim beklentisi ötelendi

Colendi Menkul tarafından yapılan değerlendirmede, eylül ayında beklenenin oldukça üzerinde gelen enflasyon sonucunun TCMB’nin beklenenden daha uzun süre sıkı para politikası uygulaması gerekeceğini gösterdiği ifade edildi.

Şirket, bu durumun 2024 yılına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine yol açabileceğini ve bu durumun kısa vadede piyasalarda sınırlı negatif etki yaratabileceğini belirtti.

Capital Economics: Faiz indirimi uzak ihtimal

Capital Economics’ten Nicholas Farr, eylül ayı enflasyonunun düşmesine rağmen, TCMB’nin politika faizlerini düşürme olasılığının çok düşük olduğunu ifade etti.

Farr, Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü yüzde 38’lik enflasyon hedefinin zor göründüğünü ve faiz indirimi ihtimalinin zayıfladığını belirtti.

Tacirler Yatırım: Kasım ayı faiz indirimi ertelenebilir

Tacirler Yatırım, eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası, kasım ayında bekledikleri 250 baz puanlık faiz indiriminin ertelenme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Şirket, TCMB’nin sadece ekim ayı verisi ile faiz indirimi motivasyonu bulamayabileceğini ifade ederek, bu konuda 8 Kasım’daki Enflasyon Raporu Sunumu’nda verilecek mesajların önemini vurguladı.

Alnus Yatırım: Ekim'de enflasyon %47-47,5 bandında olabilir

Alnus Yatırım, hizmet enflasyonundaki katılaşmanın devam ettiğini ve eylül ayında birçok ürün grubunda yapılan vergi düzenlemelerinin gecikmeli etkilerinin TÜFE verisine yansıdığını ifade etti.

Şirket, ekim ayında kamu kaynaklı ekstra etkiler gözlemlenmezse, yıllık enflasyonun yüzde 47-47,5 bandında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Albaraka Türk: Sıkılaşma politikasının etkileri görülmeye başlanacak

Albaraka Türk, enflasyondaki düşüş trendini destekleyen sıkılaşma politikalarının etkilerinin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini öngördü.

Şirket, baz etkisinin yıl sonuna kadar devam edeceğini ve enflasyonun 2023’ün ortasından itibaren ilk kez yüzde 50 seviyesinin altına inmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Ahlatçı Yatırım: Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 42

Ahlatçı Yatırım, eylül ayındaki veriler ışığında enflasyon eğiliminde belirgin bir iyileşme görmediklerini, fiyat artış hızının dirençli kaldığını ifade etti.

Şirket, sıkı para politikasının devamı ve yavaşlayan iç talebin etkisiyle 2024 yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 42 seviyesinde koruduklarını belirtti.