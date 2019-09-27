“Faiz indirimi iç piyasaya da yansımalı”
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Elbette faizlerin indirilmesi güzel ancak bunun iç piyasaya da yansıması gerekiyor. İş dünyası olarak üretimi destekleyici politikaların mutlaka desteklenmesini bekliyoruz” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.