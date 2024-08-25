Faiz indirimi için tarih verdi mi? Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken mesaj

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, CNBC-e'de katıldığı programda, ekim ayında açıklanacak eylül enflasyonunun yüzde 50’nin altına düşeceği beklentisini paylaşarak, bu tarih itibarıyla faiz indiriminin düşünülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Mahfi Hoca’nın bu açıklaması ise bazı basın yayın organlarında “Mahfi Eğilmez faiz indirimi için tarih verdi” şeklinde sunuldu.

Eski Hazine Müsteşarı, akademisyen ve yazar Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından “Beni izleyenler böyle bir yorum yapmayacağımı bilirler. Çünkü Türkiye gibi sürprizlere açık bir ekonomide ne karar verileceğini tahmin etmek falcılık gibidir” ifadesini kullandı.

Mahfi Eğilmez açıklamasının devamında, "Dolayısıyla ben, ne olacağı konusunda değil ne olması gerektiği konusunda yorum yaparım. Eylül'den sonra düşük oranlı faiz indirimi yapılması gerektiğini söyledim. Faiz indirimi yapılacak diye bir ifadem hiç olmadı” yazdı.