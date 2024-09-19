Faiz indirimi ne zaman gelecek? Timothy Ash gecikecek diyerek uyardı: Öncelikli sorun...

Türkiye ekonomisini ve siyasetini yakından takip eden ekonomist Timothy Ash, CNBC-e canlı yayınına katılarak Merkez Bankası’nın olası faiz kararları ve Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl faiz indirimi yapmasını beklemediğini dile getirdi. Bunun en büyük sebebi olarak ise ülkedeki yüksek enflasyonu gösterdi.

Ash, "Türkiye'deki birinci problem kesinlikle enflasyon. Bence Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan şey enflasyon cephesinde bir şey yapılması" diyerek, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının piyasada karşılık bulacağını, ancak bu kararın geciktirileceğini düşündüğünü ifade etti.

"Türkiye pahalı bir ülke"

Ash ayrıca Türkiye'nin şu anda pahalı bir ülke olduğunu ve enflasyonun bu durumu daha da zorlaştırdığını belirtti. Enflasyonla mücadelenin zorlu ve acı verici olacağını vurgulayan Ash, "Türkiye’de üretim ve rekabetin artırılması üzerine odaklanılmalı. Döviz kurlarındaki artış, ihracatçıları zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.