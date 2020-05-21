Faiz indirimi sonrası dolar/TL yeniden 6,80'in altında

21 Mayıs 2020

Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz oranlarında 50 baz puan indirime gitti. Karar sonrası döviz kurlarından ve Borsa İstanbul'dan sınırlı bir tepki geldi.



Güne başladığı 6,78 seviyelerinde seyreden dolar/TL kuru, karar öncesinde 6,80-6,81 seviyelerine yükselmişti. Kararın gelmesiyle birlikte kur yeniden 6,78-6,79 bandında dengelendi. Euro/TL de benzer tepkiyle 6,45'ten düzeyinde Borsa İstanbul ise işlemler yüzde 0,90 artıda 103 bin puanın hemen üzerinde gerçekleştiriliyor.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda 50 baz puan indirim yapması ve faiz oranlarını yüzde 8,75'e çekmesi bekleniyordu.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Petrol fiyatları son 10 haftanın en yükseğine ulaştı. Bugünkü yükselişte ise ABD'de artması beklenen petrol stoklarındaki gerileme etkili oluyor. Arz görünümünde iyileşmeye işaret eden bu veriler ve talepte iyileşme beklentilerinin etkisi ile brent petrolünün varil fiyatı bugün 36 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı da 34 dolar civarında.

Merkez Bankası'ndan üst üste 9. faiz indirimi