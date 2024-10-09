Faiz indiriminde, Fed üyelerinin kafası karışık
Fed Yönetim Kurulu üyesi Kugler, daha fazla indirimden yana olduğunu söyledi. New York Fed Başkanı Williams, daha yavaş bir indirim hızına destek verirken St Louis Fed Başkanı Musalem, Fed’in gevşemede aşırıya kaçmamasının uygun olduğunu belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ise faiz indirimlerinin bu şekilde kalmasını amaçladığını kaydetti.
Eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesi kararını ‘güçlü bir şekilde desteklediğini’ belirten Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, enflasyonun düşmeyi sürdürmesi halinde daha fazla indirimden yana olduğunu söyledi.
New York Fed Başkanı John Williams, daha yavaş bir indirim hızına destek sinyali verirken St Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed’in temkinli olmasının ve para politikasını gevşetmede aşırıya kaçmamasının uygun olduğunu belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed’in faiz indirimlerinin bu şekilde kalmasını amaçladığını söyledi.
Kugler: ‘Daha fazla faiz’ indiriminden yanayım
Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, Eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesi kararını ‘güçlü bir şekilde desteklediğini’ ve enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde daha fazla indirimden yana olduğunu söyledi. Kugler, “Enflasyondaki ilerleme beklediğim gibi devam ederse, zaman içinde daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemek için federal fon oranında ek indirimleri destekleyeceğim” dedi.
Kugler, “Enflasyondaki ilerleme beklediğim gibi devam ederse, zaman içinde daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemek için federal fon oranında ek indirimleri destekleyeceğim” dedi. Ancak faiz indirimine ilişkin herhangi bir kararın ekonomik verilerin ‘çoklu ve çeşitli kaynaklarına’ bağlı olacağını vurguladı. İstihdam piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin yoğunlaşması halinde ‘politikayı daha hızlı bir şekilde nötr bir duruşa taşımak uygun olabilir’ diyen Kugler, gelen verilerin enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair güven vermemesi halinde Fed’in faiz indirimlerinin hızını yavaşlatması gerekebileceğini de sözlerine ekledi.
Kashkari: Risk dengesi yüksek işsizliğe doğru kaydı
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dirençli olduğunu ve iş gücü piyasasının bazı zayıflama belirtileri gösterse de hala güçlü olduğunu ve Fed’in faiz indirimlerinin bu şekilde kalmasını amaçladığını söyledi. Kashkari, “Risk dengesi yüksek enflasyondan belki de daha yüksek işsizliğe doğru kaydı. İşte bu yüzden politikayı geri çevirmenin doğru hareket olduğunu düşündüm” dedi. Kashkari, başkan yardımcısı adayı JD Vance’in konut enflasyonunun göçle bağlantılı olduğu yönündeki iddiası sorulduğunda, kendisinin bu yöndeki son sözlerinin araştırmadan ziyade mantığa dayandığını söyledi.
Williams’tan ‘daha yavaş bir indirim’ hızına destek sinyali
New York Fed Başkanı John Williams, eylüldeki büyük yarım puanlık hareketin ardından daha yavaş bir indirim hızına destek sinyali verirken, merkez bankasının şu anda ABD ekonomisi için yumuşak bir iniş yapmak için ‘iyi konumlanmış’ olduğunu söyledi. Williams, eylüle ilişkin ‘çok iyi’ istihdam raporunun, enflasyonun bir yıldan fazla süren yüksek oranların ardından düşmeye devam etmesine rağmen ABD ekonomisinin sağlamlığını koruduğunu doğruladığını söyledi.
Financial Times’a konuşan Williams, “Para politikasının mevcut duruşu, hem ekonomide ve iş gücü piyasasında sahip olduğumuz gücü korumaya devam etmek hem de enflasyonun yüzde 2’ye geri döndüğünü görmeye devam etmek için gerçekten iyi konumlandırılmış durumda” dedi. Williams, faiz kararının ‘Eylül ayında doğru’ ve “Enflasyonun gevşediğine ve iş gücü piyasasından bir miktar ısı alındığına dair kanıtların ortasında bugün de doğru” olduğunu söyledi.
“Başkanın da dediği gibi, politikayı hala kısıtlayıcı olan ve enflasyon üzerinde hala aşağı yönlü baskı yaratan, ancak önemli ölçüde daha az olan bir yere yeniden ayarlamak mantıklıydı” diye konuşan Williams. “Ekonominin zayıfladığını görmek istemiyorum. Ekonomide ve iş gücü piyasasında gördüğümüz gücü korumak istiyorum” dedi.
Musalem: Faiz indirimleri ‘temkinli bir hızla’ sürmeli
St Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ekonomi sağlıklı bir yolda ilerledikçe daha fazla faiz indirimini desteklediğini belirtirken, merkez bankasının temkinli olmasının ve para politikasını gevşetmede aşırıya kaçmamasının uygun olduğunu belirtti. Musalem, “Politika faizinde zaman içinde daha fazla kademeli indirim yapılması muhtemelen uygun olacaktır” dedi ve “sabrın” Fed’e iyi hizmet ettiğini belirtti.
Federal Açık Piyasa Komitesi’nde oy hakkı bulunmayan Musalem, Fed’in son faiz kararını desteklediğini belirtti ve para politikasına ilişkin görünümünün meslektaşları tarafından öngörülen ‘ortancanın biraz üzerinde’ olduğunu söyledi. Fed yetkilileri, Eylül ayı politika toplantısında açıklanan tahminlere dayanarak, federal fon oranını yılsonunda yüzde 4,4 civarında ve 2025 sonunda yüzde 3,4’te görüyor. Musalem, enflasyonun önümüzdeki birkaç çeyrekte 12 aylık bazda yüzde 2’ye geri dönmesini beklediğini ve istihdam piyasasının mevcut durumunu güçlü bir ekonomiyle tutarlı gördüğünü belirtirken bile, faiz indirimlerinin temkinli bir hızda yapılmasını savundu.
Tüketici kredileri ağustosta beklentilerin altında arttı
Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ağustosta önceki aya kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 5 trilyon 97,6 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri temmuzda 26,7 milyar dolar artmıştı. Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,4 milyar dolar azalırken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 10,3 milyar dolarlık artış kaydetti. Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,1 arttı. Devir yapan krediler, ağustosta yıllık yüzde 1,2 düşerken, devir yapmayan krediler ise yüzde 3,3 yükseldi.
Nagel: ECB’nin yeni bir faiz indirimi yapmasını değerlendirmeye açığım
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı toplantıda yeni bir faiz indirimini değerlendirmeye açık olduğunu söyledi. Nagel, Almanya’nın ekonomik büyümesinin yılın ikinci yarısında beklenenden daha zayıf olacağını da ifade etti. Nagel, ECB’nin faiz politikasının bugüne kadar istenen fiyat düşürücü etkiyi yarattığını belirterek, “Bir faiz indirimi daha yapıp yapamayacağımızı değerlendirmeye kesinlikle açığım. Enflasyon trendi iyi haberlerden biri. Hedefimiz olan yüzde 2’ye açıkça yaklaşıyoruz” dedi.
Nagel, ayrıca Alman hükümetinin Avrupa’nın en büyük ekonomisinin bu yılki üretim tahminini bir önceki yüzde 0,3’lük büyüme öngörüsünden yüzde 0,2’lik bir daralmaya revize etmesine katıldığını söyledi. AB’nin Çin’den otomobil ithalatına karşı uyguladığı gümrük tarifelerine yönelik kuşkusunu da yineleyen Nagel, “Tarifeler ve karşılıklı korumacılık - bu Avrupa’nın çıkarına olamaz. Ben açıkça Çin ile görüşmelerden ve müzakerelerden yanayım” dedi.
Almanya’nın sanayi üretiminde ağustos ayında sürpriz artış
Almanya’nın sanayi üretimi Ağustos ayında ekonomistlere pozitif bir sürpriz yaptı. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel sanayi üretimi, Ağustos 2024’te bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Ekonomistler ise sanayi üretiminin yüzde 0,8 daralmasını bekliyorlardı. Üretim temmuzda yüzde 2,4 düşmüştü. Haziran 2024’ten Ağustos 2024’e kadar olan dönemde ise sanayi üretimi önceki üç aya göre yüzde 1,3 düştü. Ağustos 2023 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinin düzeltilmesinden sonra Ağustos 2024’te üretim yüzde 2,7 daha düşük gerçekleşti.