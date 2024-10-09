Faiz indiriminde, Fed üyelerinin kafası karışık

Eylül ayında faiz oran­larının yarım puan düşürülmesi kararı­nı ‘güçlü bir şekilde destekle­diğini’ belirten Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, enflasyonun düşmeyi sür­dürmesi halinde daha fazla indirimden yana olduğunu söyledi.

New York Fed Baş­kanı John Williams, daha ya­vaş bir indirim hızına destek sinyali verirken St Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed’in temkinli olmasının ve para politikasını gevşetmede aşırıya kaçmamasının uygun olduğunu belirtti. Minnea­polis Fed Başkanı Neel Kas­hkari ise Fed’in faiz indirim­lerinin bu şekilde kalmasını amaçladığını söyledi.

Kugler: ‘Daha fazla faiz’ indiriminden yanayım

Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kug­ler, Eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesi kararını ‘güçlü bir şekilde desteklediğini’ ve enflasyo­nun düşmeye devam etmesi halinde daha fazla indirim­den yana olduğunu söyledi. Kugler, “Enflasyondaki iler­leme beklediğim gibi devam ederse, zaman içinde daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemek için federal fon oranında ek indirimleri destekleyeceğim” dedi.

Kugler, “Enflasyondaki ilerleme beklediğim gibi de­vam ederse, zaman içinde da­ha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemek için federal fon oranında ek indirimleri destekleyeceğim” dedi. An­cak faiz indirimine ilişkin herhangi bir kararın ekono­mik verilerin ‘çoklu ve çeşitli kaynaklarına’ bağlı olacağını vurguladı. İstihdam piyasa­sına yönelik aşağı yönlü risk­lerin yoğunlaşması halinde ‘politikayı daha hızlı bir şe­kilde nötr bir duruşa taşımak uygun olabilir’ diyen Kugler, gelen verilerin enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefine doğru sürdürülebilir bir şe­kilde ilerlediğine dair güven vermemesi halinde Fed’in fa­iz indirimlerinin hızını ya­vaşlatması gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

Kashkari: Risk dengesi yüksek işsizliğe doğru kaydı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashka­ri, ekonomi­nin dirençli olduğunu ve iş gücü piyasası­nın bazı zayıf­lama belirtileri gösterse de hala güçlü olduğunu ve Fed’in faiz indirimlerinin bu şekilde kalmasını amaçladığını söyle­di. Kashkari, “Risk dengesi yüksek enflasyondan belki de daha yüksek işsizliğe doğru kaydı. İşte bu yüzden politika­yı geri çevirmenin doğru hare­ket olduğunu düşündüm” de­di. Kashkari, başkan yardım­cısı adayı JD Vance’in konut enflasyonunun göçle bağlan­tılı olduğu yönündeki iddiası sorulduğunda, kendisinin bu yöndeki son sözlerinin araş­tırmadan ziyade mantığa da­yandığını söyledi.

Williams’tan ‘daha yavaş bir indirim’ hızına destek sinyali

New York Fed Başkanı John Williams, ey­lüldeki büyük yarım puanlık hareketin ar­dından daha yavaş bir indi­rim hızına destek sinyali verirken, mer­kez bankasının şu anda ABD ekonomisi için yumuşak bir iniş yapmak için ‘iyi konum­lanmış’ olduğunu söyledi. Williams, eylüle ilişkin ‘çok iyi’ istihdam raporunun, enf­lasyonun bir yıldan fazla sü­ren yüksek oranların ardın­dan düşmeye devam etmesine rağmen ABD ekonomisinin sağlamlığını koruduğunu doğ­ruladığını söyledi.

Financial Times’a konu­şan Williams, “Para politi­kasının mevcut duruşu, hem ekonomide ve iş gücü piyasa­sında sahip olduğumuz gücü korumaya devam etmek hem de enflasyonun yüzde 2’ye ge­ri döndüğünü görmeye de­vam etmek için gerçekten iyi konumlandırılmış durum­da” dedi. Williams, faiz kara­rının ‘Eylül ayında doğru’ ve “Enflasyonun gevşediğine ve iş gücü piyasasından bir mik­tar ısı alındığına dair kanıtla­rın ortasında bugün de doğru” olduğunu söyledi.

“Başkanın da dediği gibi, politikayı hala kısıtlayıcı olan ve enflasyon üzerinde hala aşağı yönlü bas­kı yaratan, ancak önemli ölçü­de daha az olan bir yere yeni­den ayarlamak mantıklıydı” diye konuşan Williams. “Eko­nominin zayıfladığını görmek istemiyorum. Ekonomide ve iş gücü piyasasında gördü­ğümüz gücü korumak istiyo­rum” dedi.

Musalem: Faiz indirimleri ‘temkinli bir hızla’ sürmeli

St Louis Fed Başkanı Al­berto Musa­lem, ekonomi sağlıklı bir yolda ilerle­dikçe daha fazla faiz indi­rimini destek­lediğini belirtirken, merkez bankasının temkinli olması­nın ve para politikasını gev­şetmede aşırıya kaçmaması­nın uygun olduğunu belirtti. Musalem, “Politika faizinde zaman içinde daha fazla kade­meli indirim yapılması muh­temelen uygun olacaktır” dedi ve “sabrın” Fed’e iyi hizmet et­tiğini belirtti.

Federal Açık Piyasa Ko­mitesi’nde oy hakkı bulun­mayan Musalem, Fed’in son faiz kararını desteklediğini belirtti ve para politikasına ilişkin görünümünün mes­lektaşları tarafından öngö­rülen ‘ortancanın biraz üze­rinde’ olduğunu söyledi. Fed yetkilileri, Eylül ayı politika toplantısında açıklanan tah­minlere dayanarak, federal fon oranını yılsonunda yüz­de 4,4 civarında ve 2025 so­nunda yüzde 3,4’te görüyor. Musalem, enflasyonun önü­müzdeki birkaç çeyrekte 12 aylık bazda yüzde 2’ye geri dönmesini beklediğini ve is­tihdam piyasasının mevcut durumunu güçlü bir ekono­miyle tutarlı gördüğünü be­lirtirken bile, faiz indirimle­rinin temkinli bir hızda ya­pılmasını savundu.

Tüketici kredileri ağustosta beklentilerin altında arttı

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ağustosta önceki aya kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 5 trilyon 97,6 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri temmuzda 26,7 milyar dolar artmıştı. Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,4 milyar dolar azalırken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 10,3 milyar dolarlık artış kaydetti. Tüketici kredileri, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,1 arttı. Devir yapan krediler, ağustosta yıllık yüzde 1,2 düşerken, devir yapmayan krediler ise yüzde 3,3 yükseldi.

Nagel: ECB’nin yeni bir faiz indirimi yapmasını değerlendirmeye açığım

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı toplantıda yeni bir faiz indirimini değerlendirmeye açık olduğunu söyledi. Nagel, Almanya’nın ekonomik büyümesinin yılın ikinci yarısında beklenenden daha zayıf olacağını da ifade etti. Nagel, ECB’nin faiz politikasının bugüne kadar istenen fiyat düşürücü etkiyi yarattığını belirterek, “Bir faiz indirimi daha yapıp yapamayacağımızı değerlendirmeye kesinlikle açığım. Enflasyon trendi iyi haberlerden biri. Hedefimiz olan yüzde 2’ye açıkça yaklaşıyoruz” dedi.

Nagel, ayrıca Alman hükümetinin Avrupa’nın en büyük ekonomisinin bu yılki üretim tahminini bir önceki yüzde 0,3’lük büyüme öngörüsünden yüzde 0,2’lik bir daralmaya revize etmesine katıldığını söyledi. AB’nin Çin’den otomobil ithalatına karşı uyguladığı gümrük tarifelerine yönelik kuşkusunu da yineleyen Nagel, “Tarifeler ve karşılıklı korumacılık - bu Avrupa’nın çıkarına olamaz. Ben açıkça Çin ile görüşmelerden ve müzakerelerden yanayım” dedi.

Almanya’nın sanayi üretiminde ağustos ayında sürpriz artış

Almanya’nın sanayi üretimi Ağustos ayında ekonomistlere pozitif bir sürpriz yaptı. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel sanayi üretimi, Ağustos 2024’te bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Ekonomistler ise sanayi üretiminin yüzde 0,8 daralmasını bekliyorlardı. Üretim temmuzda yüzde 2,4 düşmüştü. Haziran 2024’ten Ağustos 2024’e kadar olan dönemde ise sanayi üretimi önceki üç aya göre yüzde 1,3 düştü. Ağustos 2023 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinin düzeltilmesinden sonra Ağustos 2024’te üretim yüzde 2,7 daha düşük gerçekleşti.